Doktorlar Yakında Reçeteye Seks Robotu Yazacak

Eczanelerden reçete ile seks robotu almak çok yakında mümkün olacak. Cinsel sağlık uzmanı Dr. Marianna Brandon, doktorların cinsel işlev bozukluğu teşhisi konan hastalara seks robotu tavsiye edebileceğini söyledi.

Yakında Reçete ile Seks Robotu Alınabilir

ABD'de yayınlanan Psychology Today adlı dergiye konuşan seks terapisti Dr. Marianna Brandon, doktorların cinsel işlev bozukluğu teşhisi konan hastalarına ilaç olarak reçeteye seks robotları yazabileceği iddiasında bulundu. Seks robotlarının seks bağımlılığı gibi hastalığı bulunan insanlara ihtiyaçlarını giderme noktasında daha kolay ve etkili bir yöntem sunabileceğini de sözlerine ekledi.

Dr. Brandon, robotların ilişkiler üzerinde ciddi baskı unsuru da yaratabileceğini söyledi. Brandon’a göre seks robotları temel olarak mükemmel cinsel partnerler olduğu için gerçek ilişkileri daha az cazip hale getirebilirler. Bu da cinsel ilişkilerde bir düşüşe yol açıp uzun vadede doğum oranlarının düşmesine bile neden olabilir. 21. yüzyılda bir devrim yaratan ve cinsel hayatını canlandırmak isteyenlere ilginç bir deneyim sunan seks robotları ile ilişkiler 2050 yılında başlayacak.

Sizler cinsel sağlık uzmanı Dr. Marianna Brandon'un açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce doktorlar reçeteye seks robotu yazar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!