Araştırmacılar Dokunma Gerektirmeyen Dokunmatik Ekran Geliştirdi

Son yıllarda hayatımızın her alanına giren dokunmatik ekranlar barındırdıkları bakteri ve virüslerle tehlike saçıyor. Cambridge araştırmacıları geliştirdikleri dokunma gerektirmeyen dokunmatik ekran sayesinde bu soruna yeni bir çözüm üretiyor.

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, dokunma gerekmeyen yeni bir dokunmatik ekran türü üzerinde çalışıyor. Buna “dokunmatik olmayan dokunmatik ekran” (touchless touchscreen) adı verildi ve özellikle otomobillerde kullanılmak üzere geliştirildi.

Araştırmacılar geliştirilen bu ekran sayesinde başta COVID-19 olmak üzere öldürücü hastalıklardan kaçınılabileceğini düşünüyor. D okunma gerektirmeyen dokunmatik ekran patenti “öngörülebilir dokunuş” olarak biliniyor ve Jaguar Land Rover ile yapılan araştırma işbirliğinin bir parçası olarak test edildi.

Dokunma gerekmeyen yeni ekranın özellikle arabalarda kullanılmasının ise bir nedeni var. Araştırmacılar araç ekranından aramalar, navigasyon veya sıcaklığı kontrol edilebildiğini ve otomobillerin daha fazla dokunmatik ekran teknolojisine ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Halihazırda test aşamasında olan dokunma gerektirmeyen dokunmatik ekran teknolojisi yakın zamanda otomobillerde, günlük eşyalarda ve hatta telefonlarda bile yer alabilir. Peki siz yeni nesil dokunmadan bir ekranı kontrol etme fikrini nasıl buldunuz?