Dokunmak Yürek İster! 24 Ayar Altın Kaplı Oyuncu Klavyesi #CES2020

CES 2020'de tanıtılan ürünleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda 24 ayar altın kaplama oyuncu klavyesini sizler için inceledik. XPG summoner klavye incelemesinde 24 ayar altın kaplı bu oyuncu klayvesine yakından bakıyoruz.

Tam tamına 60 bin TL değerinde olan 24 ayar altın kaplama oyuncu klavyesi tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ürünün üzerine uygulanan metal malzemenin üst kısmında tamamen altın kaplanmış durumda. CES 2020'nin en ilginç ürünlerinden bir tanesi olan altın kaplama klavyeye şimdiden talip çıkmış durumda. Bazı oyuncular altın kaplama oyuncu klavyesini satın almak için can atmakta.

Hemen aşağıda yer alan videodan 24 ayar altın kaplama oyuncu klavyesinin neler sunduğunu öğrenebilirsiniz.

24 ayar altın kaplama oyuncu klavyesini nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!

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