Apple'ın Dokunmatik Ekranlı Mac'inden Yeni Detaylar!

Önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın şu anda dokunmatik ekranlı ve dokunsal geri bildirim adı verilen benzersiz bir özelliğe sahip bir Mac dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Bahsi geçen dokunsal geri bildirim adlı özellik, ekrana her bastığınızda hissettiğiniz ve eylemlerinizin tanındığını bilmenizi sağlayan küçük dokunsal bir hissiyat olarak tanımlanıyor.

Patentte ayrıca dizüstü bilgisayarın klavye ve trackpad'i içeren alt kısmının da dokunsal bir ekranla donatılabileceğinden bahsediliyor. Bu, düzenini anında değiştirebilen sanal bir klavye oluşturabilir ve kullanıcılara klavyeyi istedikleri gibi özelleştirmeleri için daha fazla seçenek sunabilir.

Ayrıca dokunsal sistem farklı kuvvet derecelerini algılayarak ne kadar sert bastığınıza bağlı olarak farklı tepki seviyeleri sağlayabilir. Bu özellik, en yeni MacBook'lardaki Force Touch adlı trackpad'e benziyor.

Apple'ın Dokunmatik Ekranlı Mac'inde Ne Özellikler Bulunacak?

Apple'ın patenti, ekrana ek olarak dokunsal geribildirimin bilek desteği alanına ve trackpad'e de eklenebileceğini ve böylece dokunsal sistemin nasıl çalışabileceğine dair daha fazla seçenek sunabileceğini açıklıyor. Apple'ın dizüstü bilgisayarları ve bağımsız trackpad'leri zaten dokunsal geribildirime sahip, bu da bu patentin geliştirilmiş bir sistemi tanımlıyor olabileceği anlamına geliyor.

İlginç bir şekilde patent, dokunsal sistemin gösterge paneli veya direksiyon simidi de dâhil olmak üzere bir arabada kullanılabileceğini öne sürüyor. Apple sadece fikrinin olası kullanım alanlarını gösteriyor olsa da bu aynı zamanda Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı söylenen ve Titan Projesi olarak adlandırılan sürücüsüz otomobile işaret eden bir ipucu da olabilir.

Apple'ın bu patenti uygulamaya koyacağının veya bu cihazın piyasaya sürüleceğinin bir garantisi olmasa da şirketin dokunsal geri bildirimi dokunmatik ekranlı Mac'lere nasıl uygulayabileceğine dair yararlı bir rapor. Eğer böyle bir cihazı bekliyorsanız sizi heyecanlı günler bekliyor olabilir.