Apple Israrından Vazgeçiyor: Dokunmatik Ekranlı MacBook'lar Geliyor!

Yıllarca süren ısrarının ardından Apple nihayet MacBook'lara dokunmatik ekran getirmeye hazırlanıyor olabilir. Bloomberg'e göre Apple bu proje üzerinde aktif olarak çalışıyor ve uzun süredir devam eden dokunmatik ekran olmadan geleneksel bir masaüstü sistemi tasarlama yaklaşımından uzaklaşmayı planlıyor.

Bloomberg raporuna göre Apple, yeni MacBook Pro serisinin bir parçası olarak 2025 yılına kadar dokunmatik ekranlı MacBook'ları piyasaya sürebilir. Bu seri yenileme, şirketin 14 inç ve 16 inç Pro modelleri için LCD'den OLED ekranlara geçmesiyle de bağlantılı olacak.

Bu haftanın başlarında bir başka Bloomberg raporu Apple'ın Apple Watch ve iPhone için kendi ekranlarını üretmeyi hedeflediğini belirtmişti ancak şirketin Mac serisi için ekran üreteceğinden bahsedilmiyordu.

Apple Dokunmatik Ekranlı MacBook'lar Üzerinde Çalışıyor

Apple yöneticileri uzun zamandır MacBook'ların dokunmatik ekrana sahip olması gerekmediği yönündeki duruşlarını koruyor. Bunun yerine yıllardır insanları dokunmatik ekranlı büyük bir bilgisayar cihazı istiyorlarsa iPad'i denemeye davet ediyorlar. Apple'ın bir Mac'e dokunmatik ekran getirmeye en çok yaklaştığı şey, MacBook Pro'larda yavaş yavaş kaldırılan TouchBar'ı klavyeye eklemek olmuştu.

Apple uzun zamandır iPad'in piyasadaki en iyi dokunmatik ekranlı "bilgisayar" olduğunu savunuyor. Şirket, dokunmatik ekranlı MacBook'ları piyasaya sürmeyi planlıyorsa bu söylemden yavaş yavaş uzaklaşmak zorunda kalabilir. Bu esnada Microsoft da dâhil olmak üzere Apple'ın rakipleri, farklı form faktörlerine sahip uzun bir dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar serileri oluşturdular. Steve Jobs konuyla ilgili 2010 yılında dizüstü bilgisayarlardaki dokunmatik ekranları "ergonomik açıdan berbat" olarak nitelendirmişti.

Olumlu tarafından bakacak olursak Apple bu planı uygulamaya karar verirse MacBook'lardaki iOS uygulamaları daha iyi çalışabilir. Şirket ilk olarak 2020 yılında iOS uygulamalarını masaüstü sistemlere getirmek için Project Catalyst'i tanıtmıştı.