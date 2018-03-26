Dokuz Eylül Üniversitesinde Yapay Zeka Destekli Tedavi Dönemi

İzmir Dokuz Eylül Hastanesinde geliştirilen yeni yapay zeka yazılımı, laboratuvara gelen testleri tahlil ederek, doktorlara olası tedavi programları konusunda bilgi vermeye başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından geliştirilen yeni teknolojinin, hastaların tahlil örneklerinden yola çıkarak, ilerleyen günlerde karşılaşılabilecek hastalıklara yönelik tahminlerde bulunabildiği aktarıldı. Merkez laboratuvarda uygulanmaya başlayan yapay zeka destekli yeni sistemin, DEÜ Tıp Fakültesi ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 10 kişilik ekibin, 5 yıllık çalışması sonucunda ortaya çıktığı söylendi.

Kan ve idrar gibi çeşitli testlerinden yola çıkarak çalışan yapay zekanın, hastaya ait geçmiş test verileri ve tahlil sonuçları üzerinden 200 milyona yakın matematik işlemi yaptığı ve bunun sonucunda hastaya dair bir sonraki ölçüm hakkında bilgiler verebildiği aktarıldı.

Makine öğrenimi teknikleri kullanan yapay zeka teknolojisinin, her yeni denemeyle birlikte biraz daha güçlendiğinin altını çizen bilim insanları, her seferinde daha “güvenli” hale gelen sistemin, doktorun uygulayacağı tedavi programına yardımcı olduğunun altı çizildi.

DEÜ Endüstri 4.0 Koordinatörü Bilgisayar Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Sevinç, yapay zeka olarak tanıtılan sistemin "siber sistematiklerin yer aldığı algoritmalarla fiziksel sistemleri bir araya getirerek" oluşturduklarını belirtti. Amaçlarının tahlil ve tedavi aşamalarını kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Sevinç, “Tıp alanına ne kadar veri eklendiğini düşünün. Bu kadar büyük veriyi yönetebilmek için insan kapasitesinin üstünde bilgi işleme kabiliyetlerine ihtiyaç var. Biz de öngörüye dayalı keşifler yapacak ve hekimlerin dikkatine getirecek sistemler yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojisine dair bir örnek de veren Süleyman Sevinç, “Örneğin yoğun bakımda yatan bir hastanın ileriye doğru durumunu hekime sağlam bir matematiksel temelde 3 gün, 6 gün ya da bazı testler için aylar sonrasına ait projeksiyonlar olarak sunabiliriz. Hekim tedavinin nasıl gittiği konusunda fikir geliştirebilir, engelleyici müdahalelerde bulunabilir. Bu büyük bir şey. Hekim ilacı değiştirebilir. Hastanın durumu kötüye gidiyorsa hekimlerin yapabilecekleri işler var, alabilecekleri önlemler var. Hastanın durumuna ilişkin bütün verileri bir araya getiren bir sistem, verileri hekimin önüne sunuyor. Hekimin hasta hakkında karar verirken daha güçlü olmasını sağlıyor.” dedi.