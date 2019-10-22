Dolandırıcılar Black Friday için Hazırlıklara Başladı

Önümüzdeki süreçlerde gerçekleşecek olan Black Friday, Cyber Monday ve dahası. TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli, önümüzdeki süreçlerde gerçekleşebilecek dolandırıcılıklar için uyardı.

'300 Liralık Ürünü 50 Liraya Kimse Satmaz!'

Bu tip dönemlerde büyük indirimlerin her zaman çok mantıklı olmayabileceğini vurgulayan Cenk Çiğdemli "Öncelikle kampanyaların mantıklı olmasına dikkat edilmeli. 300 liralık bir ürünü 50 liraya kimse satmaz. Özellikle elektronik ürün indirimlerine dikkat etmek gerek. Çok şaşırtıcı indirimlere güvenilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına mutlaka bakılmalı." dedi.

Bu tür kampanya dönemlerinin sadece müşteriler için değil aynı zamanda sahtekarlar için de bir fırsat olduğunu belirten Çiğdemli, tüketicileri korumak için bazı önemli tavsiyelerde bulundu. İşte Cenk Çiğdemli tarafından verilen bazı tavsiyeler:

Çok şaşırtıcı indirimlere karşı dikkatli olun.

Ürünün diğer sitelerdeki fiyatlarına göz atın.

Alışveriş yapılan sitenin SSL sertifikasına dikkat edin.

Telefonla veya mesajla kredi kartı bilgileri vermeyin.

Alışverişlerde 3D Secure kullanın.

Alışverişleri yalnızca kendi cihazınız ile yapın.

Halka açık Wi-Fi noktalarında kredi kartı bilgilerinizi kullanmayın.

Mümkünse sanal kart kullanın.

Güvenlik yazılımlarınız güncel olsun.

Adres çubuğunu her zaman kontrol edin.

Alışveriş sonrası ekstre bilgilerini, hesap bakiyesini ve genel işlemlerinizi kontrol edin.

İlerleyen Zamanlarda Hangi İndirimler Olacak?