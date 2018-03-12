Dolandırıcılar GSM Hattıyla 150 Bin Lirasını Çaldı

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'de dolandırıcılıkta yeni bir seviyeye çıkıldı. Hattının kullanıma kapanmasının ardından yetkililerle görüşen 34 yaşındaki Mehmet Mutlu Azgın, hesabındaki tüm paranın çekildiğini, yetmezmiş gibi adına kredi çekildiğini öğrendi.

İşte normal bir gün geçiren yüzme antrenörü Azgın, GSM operatörüyle ilgili bir sorun yaşadı. Önce durumun geçici olduğunu düşündü ancak ertesi gün sorun devam edince GSM şirketine konuyla ilgili başvurdu. Bunun üzerine hattının bir gün önce yenilendiğini öğrenen Azgın, bankamatiğe koştu. Hesapta bulunan 110 bin Türk lirasının buhar olduğunu üzerine yetmezmiş gibi adına 40 bin lira da kredi çekildiğini öğrenince ne yapacağını şaşırdı.

Kamera kayıtlarında sadece bereli ve sakallı birinin GSM mağazasına giriş yaptığı görünüyor. Azgın'ın adına düzenlenen sahte ehliyet ile yeni hat çıkaran zanlı, bu hat yardımıyla bankadaki parasını 'araç bedeli' olarak 3 ayrı hesaba EFT yaptı. Üzerine bir de 40 bin lira kredi çeken dolandırıcı, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranıyor.

Eşiyle birlikte uzun yıllardır bu parayı biriktirdiklerini söyleyen madur yüzme antrenörü, "Emniyete suç duyurusunda ve bankaya harcama itirazında bulundum. Halen bir geri dönüş olmadı. Bu işlemlerin 3-4 ay sürebileceğini söylüyorlar." şeklinde konuştu.