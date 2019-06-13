Dolandırıcılar Günde 3.4 Milyar Kimlik Avı E-Mail'i Atıyor

Kimlik avı, siber suçluların cephaneliğindeki en kullanışlı araçlardan biri olmaya devam ediyor. Valimail'in yaptığı yeni bir araştırmaya göre her gün en az 3,4 milyar kimlik avı odaklı sahte e-posta gönderiliyor.

Firmanın ilk üç aylık raporunda kimlik avı e-postalarının 2019'un tüm e-postalarına oranının yüzde 1.2 civarında olduğu gözlemlendi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 1.6 seviyesinde olan kimlik avı mailleri, yine de tehlikesini kaybetmiş değil. Valimail, raporunu derlemek için halka açık erişilebilir DMARC ve SPF kayıtları ile birlikte milyarlarca e-posta analizinden gelen verileri kullandı.

Dolandırıcı maillerinin yarısını oluşturmayı başaran kimlik avı mailleri hackerların en sevdiği yöntem. E-posta sahtekarları büyük tehdit oluşturmak için popüler web sitelerini kullanabiliyorken, sahte mail posta kutunuza reklam olarak da düşebiliyor. Ayrıca raporda yer alan ilginç bir detaya göre ABD başkan adayları da temel e-posta güvenliğini tercih etmiyor.

E-Posta Güvenliği İçin Ne Yapılmalı?

Konu hakkında Valimail CEO'su Alexander García-Tobar ise “Hackerlardan, kimlik avcılarından ve diğer siber suçlulardan gelen sahte e-postaların ana siber saldırıların kaynağını oluşturduğunu biliyoruz. Şirketler e-posta açıklıklarını tanıdıkça ve bunlara yanıt verdikçe, kuruluşların güvenilmeyen ve sahte maillere karşı koruma sağlamak için kimlik doğrulama teknolojilerini kullanmaya devam etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.