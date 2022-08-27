Dolandırıcılar Sahte Ölüm Belgesiyle Instragram Hesabı Çalıyor!

Günümüzde sosyal medyanın artık başlı başına devasa bir sektör haline dönüşmesi, dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Daha öncesinde kullanıcıların Instagram hesaplarını çalarak onların ağızlarından tanıdıklarını dolandırmayı başaran kişiler, son yıllarda hesap güvenliği kavramının kullanıcılar arasında yayılmasıyla yeni yöntemler aramaya başladı. Bunlardan biri de sahte ölüm belgesi düzenlemek.

İstanbul Emniyeti Siber Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen şikayetlerle ortaya çıkan yeni bir yönteme göre dolandırıcılar sahte ölüm belgesi düzenleyerek Instagram'a dolandıracakları kişinin yakını olduğunu ve vefat ettiğini söylüyor. Daha sonrasında hesabını yönetmek için erişim bilgilerini talep ediyor. Instagram destek ekibi ise resmi görünen belgeye inanıp dolandırıcılara hesap erişimi veriyor.

Sahte Belge Gerçeğinden Ayırt Edilemiyor!

Büyük bir titizlikle ölüm belgesini düzenleyen dolandırıcılar, destek ekibine bilgisayarda düzenlenmiş nüfus cüzdanı fotokopilerini göndererek 1. dereceden akraba olduklarını kanıtlıyor. VPN kullanarak kendilerini Almanya'da yaşıyormuş gibi gösteren bu kişiler, Instagram'ın gönderdiği doğrulama koduna sahte isimlerle alınmış hat numaraları veya internette herkesin erişebildiği erişim hizmeti yoluyla erişiyor. İlk bakışta fazlasıyla gerçekçi duran tüm bu bilgiler karşılığında Instagram destek ekibi hesaba erişim veriyor.

Dolandırıcılar hesaba eriştikten sonra yasa dışı bahis sitesi reklamı, sıklıkla rastladığımız sahte çekiliş düzenleme veya ücretsiz indirim kuponu yalanı ve hesabın geri verilmesi için fidye gibi yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerle kazandıkları paraları kiralık banka hesabı üzerinden kendi banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına aktarıyorlar. Dolandırıcıların ilk hedefi tahmin edebileceğiniz üzere yüksek takipçili hesaplar oluyor. Şu an yaşanan bu gelişmeler hakkında siber güvenlik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Eğer bu dolandırıcılık yöntemine yakalanmak istemiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey her zaman olduğu gibi şifre güvenliğini artırmak, kişisel bilgilerinizin hiçbir yerde paylaşılmadığından emin olmak ve iki faktörlü doğrulama sistemleri kullanmak. Ayrıca sosyal medyaların hesabı miras bırakma ayarları arasında "ölüm durumunda hesabı sil" seçeneği de bulunuyor. Eğer ayarlar kısmından bu seçeneği işaretlerseniz dolandırıcılar sizin adınıza sahte ölüm belgesi düzenlese bile Instagram öncelikli olarak sizin tercihinizi dikkate alacaktır.