Dolandırıcılar Sahte Libra Satmaya Başladı

Facebook'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı ancak henüz kullanıma sunmadığı kripto para birimi Libra'yı satan sahte dolandırıcılar ortaya çıktı.

Facebook'un Başı Sahte Libra Satıcıları ile Dertte

Libra'nın taşınabilmesini sağlayan sanal cüzdan olan Calibra'nın bir benzerini geliştiren dolandırıcılar, Libra satışı yaptığını öne sürerek kullanıcıları dolandırmakta. Dolandırıcılar 2020 yılında pazara sunulması planlanan Libra'yı Ethereum ile takas etmeye çalışıyor.

Sahte olan 600 Libra Coin'i 2 Ethereum'a satan dolandırıcılar, geliştirdikleri pek çok sahte sosyal medya sayfası ve internet sitesi üzerinden sahte Libra'ları yaymaya çalışmakta.

Libra, 2020 yılında Facebook’un uygulamaları Messenger ve WhatsApp’ın yanı sıra ayrı özel bir uygulama üzerinde kullanılabilir olacak. Güvenlik noktasında banka ve kredi kartları ile aynı doğrulama sisteminin kullanıldığı, dijital cüzdandaki tüm bilgi ve verilerin kullanıcının izni olmadan Facebook veya üçüncü parti kişi ve kurumlarla paylaşılmayacak.

Dolar ve Euro gibi çeşitli para birimlerine bağlı olması beklenen Libra'nın kullanıma sunulduktan sonra kısa süre içerisinde yaygınlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor. Sosyal medyada gezerken sahte Libra reklamlarını görürseniz dikkate almayın ve şikayet edin.

Sizler dolandırıcıların sahte Libra satmaya başlaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!