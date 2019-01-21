Dolandırıcılar Şimdi de Netflix Üzerinden Kandırıyor!

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu, milyonlarca kullanıcıyı sahte Netflix mesajlarına karşı uyardı. Kimlik avına çıkan siber dolandırıcıların, kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaşmak için internet televizyonu Netflix’i kullandığı belirtiliyor.

Dolandırıcılar, Netflix’e aitmiş gibi görünen sahte e-posta ve web sayfalarıyla kullanıcıları aldatmaya çalışıyor. Antivirüs yazılım devi Eset, kimlik avı (phishing) amaçlı e-postalar yoluyla kişisel bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığı bu dolandırıcılık yöntemini mercek altına aldı.

'Ödeme Bilgilerinizde Sorun Var' Aldatmacası

Dolandırıcıların, amaçlarına ulaşmak için Netflix’i alet ettikleri bu yöntemde, kullanıcılara ödeme bilgilerinde sorun olduğunu ve hesaplarının askıya alındığını belirten sahte bir mesaj gönderiliyor. Aslında bu mesaj, birçok dolandırıcılık yönteminde olduğunu gibi yaygın bir şekilde kullanılan ve kullanıcıları anlık mesajla harekete geçirmeye yönelik yöntemlerden biri.

Diğer toplu dolandırıcılık faaliyetlerinde olduğu gibi, burada da kişisel bir selamlama yerine "Merhaba Sevgili Üyemiz" benzeri genel bir selamlama yer alıyor. Bu bile tek başına, mesajın meşru bir kuruluş tarafından gönderilmediğini işaret eden bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Kullanıcılara gönderilen e-postalarda, "mevcut fatura bilgilerinizle ilgili bir sorun" denilerek hızlı bir şekilde bunun düzeltilmesi ve ödeme bilgilerinin güncellenmesi isteniyor. Daha sonra ise düzmece bir bağlantı, oturum açma bilgilerini istiyor ve kullanıcıları, bu bilgileri ele geçirecek sahte bir giriş sayfasına götürüyor. Bağlantıya ya da mesaj ekine tıklamak, genellikle kişisel bilgilerin toplanması için kötü amaçlı yazılımların indirilmesini veya çalıştırılmasını sağlıyor.

Bu tarz e-postalarla karşılaşan kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "Birdenbire gelen mesajlarda hiçbir şeye tıklamamak en iyisidir. İletinin ve gönderenin meşru olup olmadığını iki kez kontrol edin. Bunun için örneğin servis sağlayıcıyla iletişime geçebilirsiniz. Ancak dikkat, sahte teklifte yer alan iletişim bilgilerini dikkate almayın. Ayrıca güncel ve proaktif bir güvenlik yazılımı sizi sahte yazılımlara karşı uyaracaktır." diyerek kullanıcıları uyarıyor.