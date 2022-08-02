Dikkat: Dolandırıcılar SMS Yoluyla Kurbanlarını Avlama Peşinde

Kripto paraların giderek yaygınlaşması dolandırıcıların yeni avlarına ulaşabileceği ve yeni yöntemler üreteceği anlamına geliyor. Bu bağlamda ülkemizde de pek çok farklı dolandırıcılık yöntemi ve pek çok yeni kurban duyuyoruz. Şimdi ise yeni bir yöntem tespit edildi.

Yeni yöntem olarak SMS'i tercih eden dolandırıcılar pek çok masum kişiyi tuzağına düşürmenin yollarını arıyor. Akıllı telefonlara pek çok zararlı uygulamayla sızmayı başaran dolandırıcılar için geçtiğimiz dönemde Google pek çok uyarıda bulunmuştu.

Uygulamalardaki zararlı yazılımlardan aradığını bulamayan dolandırıcılar bu sefer SMS yöntemine başvurdu. "USDT BBC com" içerikli mesajlarla insanları dolandırıcılık ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, verilerinize erişip bunları kötü amaçlarla kullanabiliyorlar.

Vatandaşlara Olmayan Bir Bakiyeye Sahip Oldukları İletiliyor

Özellikle finansal sitelerden olduğu söylenerek gelen SMS'ler, herhangi bir finans sitesinde belli oranda bakiyeniz olduğunu ve size iletilen bilgilerle giriş yapıp bakiyenize ulaşabileceğinizi belirtiyor. Tabii bu sitelere giriş yaptığınızda sizden pek çok bilgi isteniyor ve bu sayede verilerinizin erişimi sağlanıyor.

Eğer siz de benzer bir SMS aldıysanız dikkate almadan silmenizde fayda var.