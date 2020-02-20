Dolandırıcılara Karşı Turkcell'den Önemli Adım

Türkiye'nin en büyük GSM operatörü Turkcell, kullanıcılarının mobil internet kullanırken daha güvenli gezinebilsinler diye önemli bir adım attı. Özellikle dolandırıcılara karşı önlem almak isteyen Turkcell, Dijital Güvenlik Servisi hizmetini kullanıma soktu.

Son yıllarda sahte internet siteleri üzerinden kullanıcıların bilgilerini çalmak üzerine kurulu dolandırıcılık siteleri üzerine ciddi şekilde eğilen Turkcell, Dijital Güvenlik Servisi ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Turkcell yaptığı açıklama ile Dijital Güvenlik Servisi sayesinde son yıllarda kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi ve dolandırılma tedirginliği yaşayan kullanıcıların interneti daha güvenli şekilde kullanabilmelerini hedeflediğini dile getirdi.

Turkcell’in gelişmiş ve sürekli güncellenen siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan servis, özellikle “oltalama” olarak adlandırılan ve çoğunlukla büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı etkili bir koruma sağlıyor.

Turkcell Dijital Güvenlik Servisi nasıl çalışıyor?

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ yeni güvenlik servisiyle müşterilerine daha güvenli bir mobil internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtti. Tansuğ “Dijital dönüşümün hayatımızın her noktasında yer alması, aynı zamanda bireysel siber güvenlik tehditlerinin artışını da beraberinde getiriyor. Yeni hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Servisi, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin sahte siteler aracılığıyla çalınması olasılığını önemli ölçüde engelliyor” diye konuştu.

Servise abone olan kullanıcılar mobil hatları üzerinden internete bağlıyken bu tür web sitelerine erişmeye çalıştıklarında sayfanın tipine göre içeriğin zararlı olabileceğine dair bilgilendirme uyarısı alıyorlar veya doğrudan engelleniyorlar. Böylece kullanıcıların bu tip sitelere farkında olmadan girmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.