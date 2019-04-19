Dolandırıcıların Pornografik Tuzaklarına Yem Olmayın

Son zamanlarda ülkemizdeki kullanıcılarda da tespit edilmeye başlanan ve cinsel içerikli videolar izleyen kişileri dolandırmak amacıyla tasarlanmış sahte e-mail mesajlarına yem olmayın. Peki sextortion isimli bu şantaja karşı ne yapılmalı?

Güvenlik şirketi Eset tarafından tespit edilen ve kullanıcıların e-postalarına sahte mesajlar göndererek tehdit eden sextortion şantajı, kurbanlarından yaklaşık 0.43-0.45 Bitcoin (2 bin dolar) para talep ediyor. 48 saat içerisinde paranın ödenmemesi halinde kullanıcıların uygunsuz görüntülerinin paylaşılacağı iddia edilyor.

Yeni Saldırı Dalgasında Türkiye de Var

Yeni sextortion saldırı alanında Avustralya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye’nin de yer aldığını ifade eden uzmanlar, aslında böyle bir videonun olmadığını ancak sosyal mühendislik sayesinde kullanıcıların kandırıldığını ifade etti. Konu hakkında konuşan Eset’in güvenlik uzmanı Ondrej Kubovic kurbana ait gerçek fotoğrafların ya da sahte hesap üzerinden yapılmış konuşmasının ele geçirildiğini aktardı.

Sextortion Mesajla Karşılaşırsak Ne Yapmalıyız?

Özellikle pornografik içeriklerle ilgilenen kurbanlar seçen hackerlar, kurbanın endişeye kapılıp hataya düşmesini istiyor. Bu sayede tehdit edilen paranın ele geçirilebileceği de dile getiriliyor. Kullanıcılara çeşitli uyarılarda bulunan Kubovic şunları belirtti:

"Posta kutunuzda böyle bir e-posta bulursanız, aceleci davranmaktan kaçının. Her şeyden önce, dolandırıcılığa cevap vermeyin, eklentileri indirmeyin, gömülü bağlantıları tıklamayın ve kesinlikle saldırganlara para göndermeyin."

Peki siz hiç böyle bir e-posta ile karşılaştınız mı? veya böyle bir e-posta ile karşılaşmanız durumunda nasıl bir reaksiyon gösterirdiniz?