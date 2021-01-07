Dolandırıcıların Yeni Hedefi E-Devlet Oldu: Bu Tuzağa Düşmeyin!

Kötü niyetli insanlar her geçen gün yeni yöntemler kullanarak insanları dolandırmaya devam ediyor. Dolandırıcıların yeni hedefinde ise e-Devlet bulunuyor. Kredi kartı sahipleri, kredi kartı aidatı iadesi bahanesi ile dolandırılmaya çalışılıyor. Peki, dolandırıcılar e-Devlet üzerinden kullanıcıları nasıl dolandırmaya çalışıyor?

Dolandırıcıların Yeni Hedefinde E-Devlet Var

Dolandırıcılar, bu zamana kadar resmi kurumların ve bankaların web sitelerini kopyalayarak internet kullanıcılarını dolandırmaya çalışması ile gündeme geldi. Kötü niyetli kişilerin yeni hedefinde e-Devlet web sitesinin olduğu ortaya çıktı. E-Devlet web sitesini kopyalayan bu kişiler, insanlara kredi kartı aidatı iadesi bahanesi ile dolandırarak paralarını alıyor. Kredi kartı sahiplerinin bu tuzağa düşmemesi için son derece dikkatli olması gerekiyor.

Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında “Kredi kartı aidatları iade ediliyor” konulu reklamlar görülüyor. Hatta özellikle bir dönem Twitter’da bu reklamların sayısı oldukça fazlaydı. Her ne kadar şu anda bu reklamların sayısı azalsa da hala varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bu tarz reklamlar gördüğünüzde kesinlikle tıklamamalısınız. Peki, bu tarz reklamlara tıklanıldığında hangi işlemler gerçekleşiyor?

Sözcü'deki habere göre söz konusu reklamlara tıkladığınız takdirde e-Devlet web sitesinin bir kopyası açılıyor. Kötü niyetli kişiler, insanları dolandırmak için resmi web site yerine sahte web sitesine yönlendiriyor. Açılan sahte sayfada kredi kartı bilgilerinizi girmeniz isteniyor. Gerekçe olarak da kart aidatı iadesi yapılması için istendiği belirtiliyor. Kart bilgilerinizi istenilen alanlara girdikten sonra telefonunuza bir onay kodu geliyor. Cep telefonunuza gelen onay kodunu söz konusu sayfaya yazmanız isteniyor. Kart bilgilerinizi ve onay kodunu girdiğiniz takdirde dolandırıcılar, kredi kartınızdan para çekiyor.

E-Devlet Sitesinin Gerçek Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

İnternet kullanıcılarının e-Devlet sitesinin gerçek olup olmadığını anlamak için sitenin uzantısına dikkat etmesi gerekiyor. Resmi devlet sitelerinin uzantısı “gov.tr” şeklindedir. Dolayısıyla “.com”, “.net” gibi uzantılar ile biten bir site kendisini devlet sitesi tanıtan siteler kesinlikle sahtedir.

Sahte Siteye Kart Bilgileri Girildiği Takdirde Ne Yapılmalıdır?

Dalgınlık nedeni ile sahte siteye bilgilerinizi ve onay kodunu girmiş olabilirsiniz. Böyle bir durumda hiç vakit kaybetmeden bankanızın müşteri hizmetleri ile iletişime geçin ve durumu anlatın. Kartınızı kullanıma kapatabilir veya internet alışverişlerine kapatabilirsiniz.