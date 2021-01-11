Dolandırıcıların Yeni Yöntemi: Bu Mesajı Sakın Açmayın!

Yeni tip koronavirüs salgınını fırsata çeviren dolandırıcıların yeni yöntemi, internet kullanıcıları için yeni bir tehdit oluşturuyor. Finansal bilgilerinizi ele geçirerek banka hesaplarınızda yer alan paraları çalmayı amaçlayan dolandırıcılardan gelen bu mesajı kesinlikle açmamalısınız.

Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Nedir?

Salgını bir fırsata çeviren dolandırıcıların hedefinde yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Banka hesap bilgilerinizi ele geçirerek paranızı çalmak isteyen dolandırıcılar tarafından gönderilen mesajlarda geri ödemesiz 3 bin lira destek verileceği bildiriliyor. Telefon rehberini ele geçirip kişinin rehberinde kayıtlı olan tüm telefon kullanıcılarına kişinin ağzından mesaj gönderiliyor.

Dolandırıcılar, insanlara gönderdiği mesajlarda “Devletten yeni 3000 TL geri ödemesiz pandemi destek başvurusu için uygulamayı indir, kur, başvur!” ifadelerine yer veriliyor. Bu mesajın sonunda ise bir bağlantıya yer veriliyor. Bir dolandırıcıdan değil de yakınından mesaj geldiğini düşünerek mesajda yer verilen bağlantıya tıklayan kişiler aslında dolandırıcının tuzağına düşmüş oluyor. Mesajda yer verilen web sitesi, e-Devlet sitesinin sahte bir kopyasına yönlendirdiğinden ötürü kullanıcılar e-Devlet’in resmi web sitesinde olduğunu zannederken aslında dolandırıcılar tarafından oluşturulan sahte bir web sitesine yönlendiriliyor.

İstanbul Sultangazi’de ikamet eden bir telefon kullanıcısı da dolandırıcıların tuzağına düştü. Kullanıcı, mesajın bir arkadaşından geldiğini ve SMS’te yer verilen bağlantıya bu nedenle tıklandığını söyledi. Kendisi bağlantıya tıklayıp dolandırıcıların istediği adımları takip ettikten sonra rehberinde yer alan diğer kişilere de aynı mesajın gittiğini söyledi.

Telefonuna virüs girdiğini ve telefonu kullanamadığını belirten kullanıcı, “Telefonum pandemiden ötürü sürekli çocukların elinde. Mesajdaki internet sitesine tıklanıp tıklanmadığını bilmiyorum ama telefonuma virüs girdi. Benden de rehberimde kayıtlı herkese mesaj gitti. Telefonun ışığı sönmüyor, çalışmıyor. Çok ağırlaştı telefon. Daha sonra arkadaşlarım beni aramaya başladı. Onlara mesaj attığımı söylediler. Ben de o zaman anladım durumu. Herkese dikkate almamaları için mesaj attım. Daha önce bir arkadaşımın hesabından 5 bin lira çekmişler” ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların Tuzağına Düşmemek İçin Ne Yapılmalı?

Dolandırıcıların ağına düşmemek için bu tür mesajları kesinlikle dikkate almamanız gerekiyor. Sahte e-Devlet sitesine yönlendiren dolandırıcılar bazen size hiçbir şekilde fark ettirmeden bilgilerinizi ele geçirebilir. Ayrıca tanımadığınız insanlardan gelen dosyaları da indirmemelisiniz. Telefonunuz başkası tarafından kontrol edilebilir.