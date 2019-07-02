Dolandırıcılık Amacıyla Gelen Maillere Dikkat Edin

Son dönemde yurt dışından kişisel mail adreslerine dolandırıcılık amaçlı e-posta gönderiminin arttığını belirten tüketici dernekleri, tüketicileri kişisel ve banka bilgilerini hiçbir şekilde vermemeleri konusunda uyardı.

Dikkat Edin Dolandırılmayın!

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA'ya yaptığı açıklamada dolandırıcılık amaçlı gelen e-postaların özellikle istenmeyen kutusuna (spam) düştüğünü belirtti ve şunları söyledi:

"Mailde gönderen kişinin çok hasta olduğu ve çok kısa ömrü kaldığı, ciddi bir mal varlığı bulunduğu, bu mal varlığının iyilik için insanlarla, miras yoluyla, paylaşmak istediği yönünde ifadeler yer alıyor. İnandırıcı olsun diye maille, üzerinde küsuratlı büyük rakamların yer aldığı ve uluslararası büyük bankalarının amblemleriyle gerçek süsü verilmiş sahte hesap bilgileri paylaşılıyor. Sonra mesela, 2 milyon 800 bin dolarımı insanlığın iyiliği için sizinle paylaşmak istiyorum. şeklinde ifadelere yer veriliyor. ​Bağış ve miras gibi gerekçeler ve yüksek bedellerle kişileri cezbetmek isteyen dolandırıcılar, bu yolla karşısındakinin kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor."

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, bu tür maillerin uzun süredir geldiğini ancak son dönemde sayılarının arttığını belirterek, bu konuda tüketicilerin bilinçli olmasının önemine dikkati çekti.

Bu türdeki maillerin kesinlikle açılmaması gerektiğini vurgulayan Koçal, "Bu mailler virüslü olabiliyor ve cihazlara zarar verebiliyor. Ayrıca maillerdeki linklerde yer alan virüs aracılığıyla cihazlarımıza bir program gönderilebiliyor. Bu program bilgilerimizi karşı tarafa aktarılabiliyor. Bu tür dolandırıcılık ve istismar girişimiyle karşılaşan tüketiciler mutlaka siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerine ve gerekli mercilere müracaat etmeli ve bu konuda önlem alınmasını sağlamalı." dedi.