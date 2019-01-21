Dolby 234 ile Telefonlardan Profesyonel Ses Kaydı Yapılabilecek

Ses uzmanı Dolby, resmi internet sitesi üzerinden beta kayıtlarına başladığı iPhone uygulaması Dolby 234 ile akıllı telefonlarıyla yüksek kaliteli ses kaydı yapmak isteyen kullanıcılara özel hazırladığı yeni uygulamasının ilk ipucunu verdi.

TechCrunch isimli internet sitesi tarafından gün yüzüne çıkarılan Dolby 234 ya da Dolby Live isimli uygulamanın, arka plan seslerini en aza indirerek, yüksek kaliteli ses kaydı yapılmasını sağlayacağı dile getirildi. Bas ve tiz seslerin ayarlanması, “Amped (Çoşkulu)”, “Bright (Parlak)”, “Thump (Gümbür Gümbür)” ve “Natural (Doğal)” gibi seçenekler barındırdığı görünen uygulamanın, birçok profesyonel ayar sunacağı aktarıldı.

Uygulamanın resmi açıklamasında yer alan bilgilerde ise “Dolby 234, sesleri otomatik olarak temizler, tonlar ve ideal yüksekliğe getirir. Telefonunuzda kişisel yapımcınızın olması gibidir” ifadelerine yer verildi. Henüz sadece iOS TestFlight platformu üzerinden edinilebilen ve herkese açılmaya uygulamanın, test aşamasının bitmesinin ardından ilk olarak App Store üzerinden yayınlanacağı kaydedilirken, Dolby konuya dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Buna rağmen bazı kaynaklar uygulamanın haziran ayından bu yana test edildiğini belirttiler.

Göze hitap eden ve kullanması oldukça kolay görünen bir arayüzle geleceği anlaşılan ve içerisinde birçok profesyonel içerik barındıracak olan Dolby 234, çeşitli para üyelikler sunacağını daha çıkmadan gösterdi. Paralı üyeliklerle ses kayıt işini daha da profesyonel yapmak isteyen kullanıcılara hitap edileceği ifade edildi.