Yeni Salgın Kapıda: Domates Gribi Hızla Yayılıyor

Koronavirüsle hâlâ boğuştuğumuz bu günleri geride bırakamadık ama bu süreçte tek sorunumuz koronavirüs değil. Öncelerde ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüne pek çok farklı türden virüs de eşlik etti. Bugün ise domates gribi adı verilen yeni bir virüs türü kızarıklık, yüksek ateş ve eklem ağrıları gibi belirtilere neden oluyor.

Hindistan'ın Kerala ve Odisha eyaletlerinde ortaya çıkan bu yeni virüs türüne "domates gribi" adı verildi. Kızarıklık, yüksek ateş ve eklem ağrıları gibi belirtilerin boy gösterdiği bu virüsün Anchal, Aryankavu ve Neduvathur bölgelerinde 5 yaşın altındaki çocuklarda sıklıkla görüldüğü belirtiliyor.

Virüs Ciltte Kırmızı Kabarcıklar Oluşturuyor

Başka bir eyalet olan Odisha da ise bu 5 yaşın altına bağlı kalmayıp 9 yaşa kadar 26 çocukta tespit edildiği söyleniyor. Diğer tespit edilen virüslere kıyasla daha hızlı ve daha kolay yayıldığı belirtilen bu virüs, adını ciltte oluşturduğu kırmızı kabarcıklardan alıyor.

İlk olarak bu yılın Mayıs ayında tespit edilen virüse dair şu anda bilinen bir tedavi yöntemi de bulunmuyor. Hastalarla temas halinde bulunan ve bu hastalığı geçiren kişilere bir haftalık karantina uygulanıyor. Şimdilik bu yeni virüsün ölümcül olmadığı belirtiliyor.