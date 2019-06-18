Domino's Pizza Robot Kuryelerle Devrim Yapacak

Üretim sektöründen tüketime kadar neredeyse her alanda kullanılabilen robot teknolojisi, Domino's Pizza robot kurye sistemi ile kendisini bir kez daha gösterecek. Robot kuryeler yardımıyla sipariş teslimatı yapmak aslında çok yeni olan bir sistem değil. Müşterilerine hızlı teslimat yapmak isteyen birçok marka, robot kuryeleri zaten kullanıyordu. İşte haberimiz ile ilgili tüm detaylar.

Boston Dynamics gibi büyük robotik şirketler, yine kendisi gibi devasa bütçeye sahip Amazon tarzı kuruluşlara teknolojik destekte bulunuyor. Robotik teslim kuruluşu Nuro ise, Boston Dynamics gibi şirketlerle yarışabilecek nadir kuruluşlar arasında. Domino's Pizza ve robotik teslim şirketi olan Nuro ise, teslimat robotları konusunda anlaşmaya vardı.

Domino's Pizza robot kuryelerle teslimat hızını arttıracak

Herhangi bir restoranttan yemek sipariş eden herkesin en çok talep ettiği konu, genellikle hız ile ilgili oluyor. Sipariş verdiğiniz pizzanızın soğumadan sizlere ulaşması için teslimatı yapacak olan kuryenin çok hızlı olması gerekiyor.

Domino's Pizza ve robotik teslim kuruluşu olan Nuro arasındaki anlaşmanın nedeni de tam olarak bu. Teslimatların sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşacak ve böylece pizzanızı sıcak yemeniz sağlanmaya çalışılacak. 2019'un son çeyreğinde devreye girmesi planlanan bu sistem sayesinde, en ufak gecikme dahi olmadan pizzanın tadını çıkarabileceksiniz.

Nuro'nun ortak ilişkileri başkanı Cosimo Leipold, bu sistemin ilk etapta Houston, Teksas merkezli olacağını söyledi. İlerleyen dönemlerde robotlarla teslimat sisteminin bütün ülkeye yayılması planlanıyor. Muhtemelen kısa bir zaman içerisinde, Dünyanın genelinde de yayılmaya başlayacak.

Peki sizce de robotik kuryeler yiyeceklerin teslimat sürelerini kısaltabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.