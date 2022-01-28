Domino's Pizza'da Veri İhlali: Türkiye'deki 180 Bin Kişinin Verisi Sızdırıldı!

Fast Food devlerinden biri olan Domino’s Pizza, kullanıcılara gönderdiği e-postada siber saldırıya uğradığını duyurdu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinde de veri ihlali bildirimi yayınlayan şirket, Türkiye’deki müşteri verilerine erişildiğini açıkladı. KVKK’ye yapılan veri ihlali bildiriminde 180 bin kişinin bu veri ihlalinden etkilendiği belirtildi. Aynı zamanda Domino’s Pizza, sosyal medya hesaplarından da üye müşterilerine uyarıda bulunarak ‘şifrelerinizi değiştirin’ çağrısı yaptı.

Domino’s Pizza’dan Siber Saldırıya Uğradık Maili

Şirketin, müşterilerine siber saldırıya uğradıklarını ifade eden mail, ele geçirilen verilerin detaylarına ilişkin açıklamayı kapsıyor. Müşterilerinin isim, soy isim, iletişim bilgileri ve müşteri numarası gibi bilgilerinin kimliği belirsiz kimseler tarafından erişildiğini belirten e-postada şu açıklama yer alıyor:

"Şirketimize 9 Ocak 2022 tarihinde gelen bir e-posta ile müşterilerimize ait isim, soy isim, iletişim bilgileri, müşteri numarası bilgilerinin e-postayı gönderen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından edinildiği bildirilmiştir. Bu itibarla, her ne kadar e-postada yazılı durumun doğruluğunu tespit edilmemiş olsa da bazı müşterilerimizin yukarıda yazılan kişisel verilerinin muhtemel veri sızıntısına konu olduğu ve üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak erişildiği şüphesi oluşmuştur."

“Finansal Verilere Erişim Söz Konusu Değil”

Kurum olarak finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisini tutmadıklarını belirten şirket, “Bu noktada önemle vurgulamak isteriz ki finansal verilere erişim söz konusu değildir. Günümüzde artan siber saldırıların birçok kurum ve kuruluşu tehdit etmesi dikkate alınarak, şeffaflık ve açıklık ilkeleri çerçevesinde sizlere bu bildirimi yapma gereği duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Şifrenizi Değiştirin Tavsiyesi!

Şirket tarafından kullanıcılara gönderilen mailde, müşterilerinin şifrelerini değiştirmesi tavsiye edildi. Mailde yapılan açıklama şu şekilde devam etti:

“Mevcut Domino's şifreniz ile giriş yapmaya çalıştığınızda hata uyarısı alacağınız için şifrenizi değiştirmek suretiyle siparişinizi verebilirsiniz. Aynı şifreyi başka internet siteleri için kullanıyor iseniz söz konusu internet sitelerinde de şifrenizi değiştirmenizi, yeni şifrenizin güçlü bir karakter dizisinden oluşmasını, kişisel bilgilerinizi talep eden veya bir internet sitesine yönlendiren yazışmalara karşı dikkatli olmanızı, bilinmeyen e-posta adreslerinden gelen linklere tıklamamanızı tavsiye ederiz.

Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliğine büyük önem atfetmektedir. Bu çerçevede veri güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığımızı, kontrollerimizi gerçekleştirdiğimizi ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu bilgilerinize sunarız.”