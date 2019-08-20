Domuz Kalbinin İnsana Nakledilmesi Mümkün Olabilir

Birleşik Krallık'ta kalp transplantasyonuna öncülük eden cerrah Terence English'in raporuna göre, uyarlanmış domuz kalpleri üç yıl içerisinde kalp hastalarına nakledilebilir.

Dünyada ilk defa kalp naklini yapan Terence English yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. English'e göre Ksenotransplantasyon (bir başka canlı türünden insana yapılan organ nakli) başarılı olursa domuzlardan hastalara kalp aktarılabilir. Daha önceden domuz böbreklerini aldıklarını söyleyen cerrah, kalp nakli için de umutlu.

Domuz kalbinin anatomisi ve fizyolojisi, insanınkine benzer olduğu için yeni tedaviler geliştirmek amacıyla model olarak kullanılabileceği düşünülüyor. İlk olarak geçtiğimiz mayıs ayında başlanan nakil çalışmaları için en erken tarih olarak 3 yıl süre verildi. Terence English, üç yıl sonraki kalp hastalarına domuzlardan nakil yapılmasına olumlu bakıyor.

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