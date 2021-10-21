Dünyada İlk Defa Domuzdan İnsana Böbrek Nakli Yapıldı

Domuzdan insana böbrek nakli neredeyse başarılı bir şekilde tamamlandı. Bilim adamları domuzdan insana böbrek nakli için ilk adımları attıklarını söylüyor.

Cerrahlar ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzdan bir insan hastaya böbreği başarıyla bağladı. Bu, büyük bir bilimsel gelişme ve hasta insanlara organ sağlamanın yeni bir yolunu açabilir.

Bilim adamları, böbreği, insan bağışıklık sisteminin saldırdığı ve vücudun organı reddetmesi için tetiklediği alfa-gal adı verilen genetiğiyle oynanmış bir domuzdan aldılar.

NYU'daki cerrahlar, organı, ailesi deneysel prosedürü kabul eden beyin ölümü gerçekleşen bir hastaya bağladı. Vücudunun dışında bacağındaki kan damarlarına bağlandı ve 54 saat boyunca gözlendi.

Alıcının vücudu böbreği hemen reddetmedi ve böbrek, bağlı olduğu saatler boyunca normal şekilde çalıştı. New York Times'ın haberine göre NYU Langone Nakil Enstitüsü'nün müdürü Robert Montgomery, "Domuz böbreği ile insan arasında, işe yaramayacak herhangi bir uyumsuzluk görünmüyordu. Böbreğin reddi hemen olmadı." dedi.

Yine de hala cevaplanmamış birçok soru var: Organın vücutta uzun bir süre kalıp kalmayacağı belli değil. Böbrek, bağlı olduğu süre boyunca çalışırken, organ reddi yıllar içinde gerçekleşebilir ve bu, donör ve alıcı arasında mükemmel bir eşleşme olsa bile gerçekleşebilir. Prosedürün ayrıntıları bir tıp dergisinde incelenmedi veya yayınlanmadı.

Domuzdan insana böbrek nakli bazı etik sorunlara sahip

Uzmanlar ayrıca bu tür bir hayvandan insana prosedürün etik sonuçlarını da düşünüyorlar. Hastings Center'da araştırma görevlisi olan Karen Maschke, bu nakillerin klinik denemeleri için etik ve politika önerileri sunmak istiyor.

Ancak prosedür, ksenotransplantasyon adı verilen hayvandan insana nakilleri gerçekleştirme çabalarında hala önemli bir adımdı. Hayvan kalp kapakçıkları on yıllardır insan prosedürlerinde kullanılmakta, ancak bunlar canlı hücreleri öldürmek ve reddedilmeleri önlemek için kimyasal olarak tedavi edilebilir.

Canlı dokudan oluşan organlar ise daha karmaşık. Çabaların savunucuları, nakil için bekleme listelerindeki binlerce kişiye yardımcı olabilecek, hayvanlardan düzenli bir organ tedariğini öngörüyor. Diyalize güvenen, böbrek yetmezliği olan yüz binlerce insan için önemli bir aşama olabilir.

Bu prosedürde kullanılan böbrek Revevicor firması tarafından üretilmiştir. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), genetiği değiştirilmiş domuzlarının tedavi amaçlı kullanımları ve insan tüketimi için Aralık 2020'de onaylanmıştı.