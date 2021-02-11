Artık Domuzlar da Video Oyun Oynayabilecek! İşte Şaşırtan Deney

ABD'li araştırmacıların son çalışmasına göre domuzlar video oyun oynayabiliyor. Purdue Üniversitesi'ndeki bir çalışma, domuzların imleci hareket ettirmek için joystick kullanabileceklerini gösterdi. Yine de henüz Mario oynayabilecek seviyede bile değiller.

Bilim adamları, domuzların basit video oyunlarını nasıl oynayabileceklerini öğretmeyi başardı. Bu, çiftlik hayvanlarının düşünüldüğünden daha zeki olduğunu gösteriyor. ABD'li araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, dört domuza burunları ile joystick'i nasıl kullanabilecekleri öğretildi.

Dört domuzun her biri, hem oyun hem de joystick hareketi ile imleç arasındaki bağlantı hakkında bir miktar anlayış sergilemeyi başardı. Bu, -eğer eğitim görürlerse- kolayca öğrenebildikleri anlamına geliyor. Baş parmakları olmamalarına rağmen domuzların "olağanüstü" bir oyun başarısı gösterdiğini de belirtmek gerekiyor.

Indiana'daki Purdue Üniversitesi'nden makale yazarı ve hayvan davranışları uzmanı Candace Croney, “Bir hayvanın, gerçekleştirdiği davranışın başka bir yerde etki yarattığını anlaması küçük bir başarı değil” dedi ve şunları ekledi: "Domuzların bunu herhangi bir dereceye kadar yapabilmeleri, başka neler öğrenebilecekleri ve bu tür bir öğrenmenin onları nasıl etkileyebileceği konusunda bizleri meraklandırıyor."

Profesör Croney ve meslektaşları, Hamlet ve Omelette adlı iki Yorkshire domuzu ve iki Panepinto mikro domuzu olan Ebony ve Ivory ile çalıştığını dile getiriyor.

"Kolsuz" domuzlar video oyun oynayabiliyor

Deneyin ilk bölümünde araştırmacılar, domuzların bilgisayar monitörünün önüne yerleştirilmiş joystick aracılığıyla oyun oynamalarını sağladı. Dört domuza ekranda görüntülenen bir video oyunu oynamaları öğretildi. Buradaki amaç, bir imleci hedefe kadar hareket ettirmek için joystick'i kullanıp kullanamayacaklarını görmekti.

Araştırmacılar, domuzların, joystick hareketleriyle ekrandaki imleci hareket ettirebildiklerini anladıklarını söyledi. Hatta oyunun en zorlu seviyelerine gelmeyi başaran domuzlara sadece sözlü cesaretlendirmek yeterli oluyordu.

Daha önceki araştırmalar, domuzların 'gel' ve 'otur' gibi basit itaat komutlarından daha karmaşık davranışlara kadar çeşitli öğrenme türlerinde yetenekli olduğunu göstermişti. Hatta bir çalışma, domuzların gizli yiyecekleri bulmalarına yardımcı olmak için aynaları veya aletleri kullanabileceğini ortaya çıkarmıştı.