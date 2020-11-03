Yeni Resident Evil filminin kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Deadline sitesinin haberine göre Donal Logue, Resident Evil filmi kadrosuna katıldı. Detaylar haberimizde.

Oyun dünyasının kült serilerinden olan Resident Evil, Paul W. S. Anderson yönetmenliğinde çekilen altı filmlik bir seri ile beyaz perdeye taşınmıştı. Alice karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı bu seri, 2016 yılındaki Resident Evil: Son Bölüm ile sona ermişti. Ancak serinin yapımcı şirketi Constantin Film, birkaç yıl önce Capcom ile ortaklığa giderek yeni bir Resident Evil filmi üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Şimdilik kesin vizyon tarihi belli olmayan film için açıklama yapan Johannes Roberts (Ziyaretçiler: Gece Avı ve 47 Metre Derinde: Kafes), ilk iki Resident Evil oyununa geri dönmek ve yaşadığı deneyimi yeniden yaratmak istediğini söylemişti. Bu bağlamda, 1998 yılına geri dönüş yapacak ve hem Raccoon Şehir hem de Spencer Konağı ile ilgili gizleri araştıracağız. Dahası ise bu defa aksiyona değil, bütünü ile korkuyu gerçek anlamda yaşatacak bir atmosfere odaklanılacağı söyleniyor.

Donal Logue, Resident Evil Filmi Kadrosunda

Geçtiğimiz haftalarda Deadline sitesinin ilk detaylara yer vermesi ile filmin hem yapımcı kadrosunu hem de göreceğimiz simgesel karakterleri öğrenmiştik. Şu an için kadro büyük ölçüde hazır olmuş olsa da, yeni duyurular ile yeni karakterler katılmaya devam ediliyorlar. Yine Deadline sitesinde yer alan son habere göre, Donal Logue da Resident Evil filminin kadrosuna Şef Brian Irons rolü için dahil oldu. Gotham ve Vikingler dizileri ile tanıdığımız Logue, daha önceden bir başka oyun adaptasyonu olan Max Payne filmine de karşımıza çıkmıştı. Resident Evil ise ikinci bir deneyim olacak.

Donal Logue dışında kadroya katılan Chad Rook (The Flash) ve Lily Gao (The Handmaid’s Tale), yardımcı rollerde bulunacaklar. Ne var ki bu roller hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmış değil.

2021 yılında vizyona girmesi beklenen filmin senaristliği ve yönetmenliği, Ziyaretçiler: Gece Avı ve 47 Metre Derinde: Kafes filmleri ile tanıdığımız Johannes Roberts tarafından üstlenilecek ile yapımcılar ise Hartley Gorenstein, Tea Shop Productions şirketinden James Harris ve Robert Kulzer olacaklar. Donal Logue sonrasındaki güncel oyuncu kadrosu ise şu şekilde: