Donald Trump 2024 Seçimlerinde Tekrar Aday Olacak!

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte uygulamanın artık emin ellerde olduğunu söyleyen Donald Trump, 2024 ABD seçimlerinde aday olacağını resmen açıkladı. "Amerika'yı yeniden büyük ve şanlı yapmak için bu gece adaylığımı açıklıyorum" ifadelerini kullanan Trump, şu anki başkan Joe Biden'ı da hedef aldı.

Biden için: "Yönetimindeki son iki yıl, acı, zorluk, kaygı ve umutsuzlukla dolu bir dönem oldu. ABD küçük düşürüldü, utandırıldı, zayıflatıldı." şeklinde konuştu. Florida Palm Beach'te Mar-a-Lago malikanesinde saat 21:00'da kamera karşısına geçerek açıklama yapan Trump, ''Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor.'' dedi. Aynı zamanda görevini de iki yıl önce ''altın çağına hazır'' halde bıraktığını dile getirdi.

Trump'ı 2024 Seçimlerinde Tekrar Göreceğiz

ABD başkanı olduğu dönemde ekonominin daha iyi olduğunu ve dış politikada Kuzey Kore, Çin, Rusya ve İran'ın kendisine saygı duyduğunu konuşmasında belirten Trump;

"Uzun zamandır, on yıllardır savaşın olmadığı bir dönem, bunu o kadar uzun bir süredir başaran ilk başkandım. Dünya barış içindeydi. Amerika gelişiyordu ve ülkemiz muhteşem bir gelecek yolunda ilerliyordu. Çünkü Amerikan halkına büyük sözler verdim ve diğer başkanların aksine sözlerimi tuttum. Bizim liderliğimizde, biz büyük ve şanlı bir millettik. Bu, uzun zamandır duymadığınız bir şeydi."

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin kontrolü ele geçirdiğini hatırlatmasının yanı sıra Amerikan rüyasını kurtarma mücadelesinin de başında olduğunu iddia etti.

2024'teki seçimlere kadar daha önce hiç görülmemiş bir mücadele sergileyeceğini belirterek;

"Amerika'yı yeniden büyük ve şanlı yapmak için bu gece ABD Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Adaylığımı koydum çünkü dünyanın, bu ulusun gerçek ihtişamını henüz görmediğine inanıyorum. İster inanın ister inanmayın, o zirveye daha ulaşmadık."

Kaynak: AA