Donald Trump’a 9 ABD Eyaleti Dava Açtı

Amerika Birleşik Devletleri’nin dokuz eyaleti, internet üzerinden üç boyutlu yazıcıyla silah yapılabilmesine ilişkin yasağın kaldırılması üzerine Donald Trump yönetimine dava açtı.

Silah üreticisi Defence Distributed ile ABD Adalet Bakanlığı arasında süren dört yıllık dava sonucunda, şirketin daha önce yasaklanan 3D baskılı silah şemasını tekrar internette yayınlanabileceğine karar verilmişti. Barack Obama hükümeti, 2013 yılında söz konusu taslağın kontrolsüz silahlanmaya neden olabileceği düşüncesiyle yayınlanmasını yasaklamıştı.

Dört yılın ardından söz konusu taslağın yeniden yayınlanacak olması Amerikan kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Washington Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Oregon, Maryland, New York ve Columbia olmak üzere dokuz ABD eyalet ile birlikte Trump yönetimine dava açtıklarını duyurdu.

Defence Distributed tarafından üretilen dünyanın ilk 3D baskılı silahı

Ferguson, internetten indirilebilen bir taslak yardımıyla yapılan 3D silahların kayıtsız olacağını ve metal dedektörlerde dahi tespit edilmesinin çok zor olacağını söyledi. Bu silahların yaş, akıl sağlığı ve sabıka gibi kriterlere bakılmaksızın herkes tarafından kullanılabileceğini belirten Ferguson, Amerikan halkının çok ciddi olaylarla karşılaşabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan California, Colorado, Connecticut, Delaware, the District of Columbia, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia ve Washington’dan 21 avukat, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na, 3D baskılı silah şemalarının internette yayınlanmasının derhal engellemesini talep eden bir mektup gönderdi.

Defence Distributed firmasının sahibi Cody Wilson, 2013 yılında dünyanın ilk 3D baskılı silahını piyasaya sürmüştü. Wilson, bireysel silahlanmayı savunan Second Amendment Foundation (SAF) adlı dernekle işbirliği yaparak, 3D baskılı silah şemasının internette yayınlanmasını yasaklayan ABD Adalet Bakanlığı’na dava açmıştı.