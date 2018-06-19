Donald Trump, ABD'de Uzay Gücü Kurulacağını Açıkladı

Donald Trump, dün Beyaz Saray'daki Ulusal Uzay Konseyi toplantısı öncesinde bir açıklama yaptı. Trump yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin altıncı kolu olarak bir Uzay Gücü kurulması için gerekli sürecin derhal başlatılması konusunda Savunma Bakanlığı'na talimat veriyorum!" sözlerine yer verdi.

Trump hızını alamayıp cümlesine, "Bu büyük bir adım. Hava kuvvetlerimizin yanı sıra ayrıca uzay kuvvetlerimiz olacak; çok güçlü de olacak" dedi ve bu sözlerini “Hakimiyet Amerikalılarda olmalı!” diyerek noktaladı.

ABD Başkanı Trump sözlerini, "Uzayda sadece Amerikan varlığının olması yetmez. Uzayda Amerikan hakimiyeti de olmalı" şeklinde sürdürdü. Öte yandan, uzay gücü projesinin uygulamaya konulabilmesi için önce ABD Kongresi'nin onayından geçmesi gerekiyor ancak görünen o ki kongre bu fikir hakkında ikiye bölünmüş durumda.

Demokrat Parti Senatörü Bill Nelson, Twitter'dan yayınladığı bir açıklamada, "Şükür ki Cumhurbaşkanı Kongre olmadan bunu hayata geçiremez çünkü şu an Hava Kuvetleri'ni bölmenin zamanı değil. Çok sayıda proje tehlikede" iletisini paylaştı. Bunun ardından ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White’da, Trump'ın bu emrinin uygulamaya konulabilmesi için hazırlıklara başlanacağını dile getirdi.

Sonuç ne olacak bilmiyoruz ama sizler kadar bizler de merakla bekliyor olacağız. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?