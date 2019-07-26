Donald Trump Apple'a Acımadı: Mac Pro Ek Vergiye Dahil Edilecek

ABD ve Çin arasında henüz yeni yeni gelişen bir ticari savaş var. Bu ticari savaştan ilk olarak Huawei etkilense bile aslında durum çok daha farklı. Küresel ticaret sistemi birbirine adeta zincir gibi bağlı olması nedeniyle, herhangi bir şirkete yapılan yaptırım diğer şirketleri de etkiliyor. Amerikalı şirketlerden Apple, en fazla sorun yaşayacaklar arasında yer alacak.

Küresel Ticaret sisteminin yükselmesi ile birlikte Avrupa ve Amerika'daki neredeyse bütün şirketler fabrikalarını Çin'de kurmaya başladılar. Çin'in ucuz işgücü, maliyetleri düşürdü ve bu durum batılı ülkelerin iştahını kabarttı. Ancak gelinen şu noktada Çin, artık ABD ile yarışabilecek düzeye geldi ve ABD bunun kesinlikle istemiyor.

Donald Trump kesin konuştu: "Apple'a ayrıcalık tanımayacağız"

Sert çıkışları ile bilinen Donald Trump yine bekleneni yaptı. Daha önceden Tim Cook ile görüşen Donald Trump, Çin'de uygulanan ek vergilerden Apple'ın muaf tutulabileceğini söylemişti. Ancak son açıklamasında, Apple için herhangi bir ayrıcalık tanımayacaklarını ifade etti.

Tim Cook yaptığı uzun görüşmelerden sonra maalesef Apple'ı vergilerden muaf tutamadı. Donald Trump 300 milyar dolar değerinde ek bir vergi paketinin daha getirileceğini söyledi. Eğer bu gerçekleşirse, Çin'den alınan birçok ürüne en az %5 vergi getirilmiş olacak. Bu durum Apple için büyük bir kabus anlamına geliyor.

Apple şirketi tarafından üretilen birçok ürünün pahalı olduğu söyleniyordu. Eğer bu ek vergiler gelirse fiyatlar daha fazla artacak. Bu şirketin satışlarında düşüşe neden olabilir. Peki sizce Apple, bu ek vergiler karşısında nasıl bir strateji izleyecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.