Donald Trump, Apple Hakkında Ağır Konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Apple hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Donald Trump, FBI ile Apple arasında yaşanan krize dahil oldu.

Donald Trump: Apple İşbirliği Yapmak Zorunda

FBI, Apple'dan Florida Donanma üssünde ateş ettiğinden şüphelenilen Mohammed Saeed Alshamrani'ye ait iPhone'un kilidini açmasını istemişti. Apple da kullanıcılarının mahremiyetini önemsediklerini ve kilidi açmayacaklarını söylemişti.

Donald Trump araya girdi. Trump yaptığı açıklamada "Tartışmanın iki tarafını da anlıyorum. Ancak dışarıdaki bazı kötü insanları bulmaya başlamalıyız ki bu da Apple ile yapabileceğimiz bir şey. Bence bu önemli" dedi ve şunları söyledi:

"Uyuşturucu baronlarıyla uğraşıyorsunuz, teröristlerle uğraşıyorsunuz ve eğer katillerle uğraşıyorsanız umurumda değil. Ne olup bittiğini ortaya çıkarmak zorundayız"

Donald Trump'ın yaptığı açıklama sonrası Apple tarafından herhangi bir cevap gelmedi. Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz günlerde müşteri verilerinin korunması kanununa dikkat çekmişti. Dava ile ilgili olarak talep edilmesi üzerine ellerindeki bütün bilgiyi paylaştıklarını belirten Cook, telefonlarda müşteri bilgilerini koruma amaçlı güçlü şifreleme özelliği kullandıklarını söylemişti.

Sizce hangi taraf haklı? Apple mı yoksa FBI mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.