Donald Trump, Apple'ın Vergi Ödemesini İstemiyor

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklama ile gündeme yerleşmeyi başardı. Donald Trump, Apple'ı vergi ödemek zorunda bırakmayacağını açıkladı.

Donald Trump: Apple Çin'den Yaptığı İthalatlar için Vergi Ödemek Zorunda Kalmayacak!

Reuters'ın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya geldi. Gazetcilerin sorduğu soruları yanıtlayan Donald Trump, ABD'nin Çin'deki ithalat vergilerinden Apple'ı muaf tutmaya çalıştığını söyledi. Başkan Trump açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Sorunumuz Samsung'un olması. Harika bir şirket ama Apple'ın bir rakibi ve Kore ile ticaret anlaşmamız olduğu için adil değil. Güney Kore ile de büyük bir ticaret anlaşması yaptık. Ancak Apple’a Samsung’a davrandığımız gibi davranmamız gerekiyor."

Başkan Trump, Apple'a eyaletlerde fabrika kurarak vergileri ödemekten tamamen kaçınabileceği mesajını verdi. Apple günün sabah saatlerinde Austin'e yeni bir fabrika inşa edeceklerini açıkladı. Yeni fabrikanın inşasının iki yıl içerisinde tamamlanacağını açıklayan Apple, fabrikada ilk olarak 5.000 çalışanın çalışacağını söyledi.

Apple açıklamasının devamında "yeni fabrika tam kapasite çalışmaya başladığında 15.000 çalışanımız bulunacak" dedi. Apple'ın yeni fabrikası hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.