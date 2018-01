Donald Trump, Call of Duty'deki Uçakları Satmaya Başladı

Amerikan'ın turuncu başkanı Donald Trump, sık sık skandal yaratan söylemleriyle gündeme oturuyor. Portakal reyiz yine çılgın bir projeyle karşımıza çıktı.

Bilindiği üzere, son Call of Duty oyunlarında savaş uçağı kullanılan bölümlere yer veriliyor ve bu bölümler oyunlara çeşitlilik ve heyecan kazandırıyor. Call of Duty: Advanced Warfare'de de benzer bir durum söz konusuydu. Bu oyunda F-52 model adına sahip üstün teknoloji ile üretilmiş savaş uçağını kullanarak savaşıyorduk. Call of Duty: Advanced Warfare'in hikayesinin yakın gelecekte geçtiğini de hatırlatalım; yani bu oyundaki silahlar ve teknolojilerin birçoğu henüz geliştirilmedi. Bu nedenle Advanced Warfare'deki çoğu şey kurgusal, F-52 savaş uçağı da bu kurgusal öğelerden bir tanesi. Peki F-52'nin Donald Trump ile alakası ne?

Amerika'nın renkli başkanı geçtiğimiz günlerde Norveç başbakanı ile birlikte yaptığı bir basın toplantısında iki ülke arasında yapılan askeri ticaretten bahsetti. Trump, bu ticari ilişki nedeniyle bir hayli heyecanlıydı ve Kasım ayında F-52 ve F-35 savaş uçaklarının transferine başladıkları bilgisini paylaştı. Hatta işler o kadar iyi gidiyormuş ki planlanan tarihten önce uçakların nakliyesi başlamış. Fakat Trump'ın fark etmediği şey daha F-52 jetlerin üretilmediğiydi. Sadece Call of Duty oyunlarına özgü olan bu uçaklar gizli bir proje olarak geliştirilmediyse durum vahim; belki de Donald Trump, gündüz mesaisi sonrasında Call of Duty: Advanced Warfare başında sabahlayan sıkı bir oyuncu olabilir. Ya da, Donald Trump, önündeki metinde yazanları birebir okuyordu ve metni hazırlayan ekip Trump'ı çok başarılı bir şekilde trollemişti. Kafamızda deli sorular döne dursun, F-52'nin büyük bir gizlilikle geliştirilmiş bir proje olması ihtimali de mevcut. Trump'ın bu gizli projeyi ağzından kaçırması da ayrı bir skandal olurdu.

Donald Trump'ın bu açıklaması karşısında Kim Jong Un'un GTA Vice City'deki helikoptere benzeyen savaş helikopteriyle gövde gösterisi yapmasını bekliyoruz. Kim bilir, belki de Putin, Death Star'ıyla tartışmalara nokta koyar.