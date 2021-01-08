Donald Trump’ın Facebook Hesabının Yasağı İçin Yeni Karar!

Donald Trump’ın Facebook hesabının yasağı için Mark Zuckerberg tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Facebook ve şirketin bir yan hizmeti olan Instagram’da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hesabına uygulanan yasağın süresinde değişikliğe gidildi.
Sosyal medya platformunun gün içinde aldığı kararla 24 saatle sınırlandırılan yasağın süresi arttı. Peki, Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarının yasağı ne zaman kalkacak?
Donald Trump’ın Facebook Hesabının Yasağının Süresi Arttı
Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı Trump’ın sosyal medya platformlarındaki hesaplarını belirli süre boyunca kullanılamayacağını açıkladı. Zuckerberg, konu hakkında yaptığı açıklamada “Başkanın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Her iki sosyal medya platformu da politika ihlallerinden ötürü Trump’ın hesaplarını çarşamba akşamı 24 saatliğine askıya almış ve başkanın Facebook ya da Instagram’da herhangi bir gönderi ve hikaye paylaşma araçlarını kullanarak insanlarla iletişime geçmesini engellemişti.
Trump, ABD Kongre Binası’nda başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tescillemek için toplanıldığı sırada meydana gelen isyanın ortasında çeşitli sosyal medya platformlarında destekçilerini övdüğü bir video yayımlamıştı. Facebook ve YouTube söz konusu videoyu kaldırmıştı. Snapchat ve Twitter, Trump’ın hesaplarını geçici olarak askıya aldı ve Trump’a politikaların ihlal edilmeye devam edildiği takdirde hesabının kalıcı olarak yasaklanacağı uyarısında bulunulmuştu.
Mark Zuckerberg’ün gönderisinin tamamını aşağıdan görebilirsiniz:
Son 24 saatteki şoke edici olaylar, Başkan Donald Trump’ın kalan görev süresini iktidarın halefi Joe Biden’ın başkanlığı barışçıl bir şekilde teslim almasının önünde engel oluşturduğunu açıkça gösteriyor.
Sosyal medya platformunu destekçilerinin kongre binasındaki eylemlerini kınamak yerine destekçilerinin yaptıklarına göz yumarak kullanması, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve dünyadaki insanları haklı olarak rahatsız etti. Dün başkanın destekçilerle ilgili ifadelerini kaldırdık çünkü daha fazla şiddete neden olduğuna karar verdik.
Seçim sonuçlarının kongre tarafından onaylanmasının ardından tüm ülkenin önceliği geri kalan 13 gün ve Biden’ın göreve başlamasından sonraki günlerin barış içinde ve demokratik normlara uygun olduğunu sağlamak olmalıdır.
Son birkaç yıldır Başkan Trump’ın platformumuzu kendi kurallarımıza uygun şekilde kullanmasına izin veriyoruz. Politikalarımızı ihlal ettiği zamanlarda bazen gönderilerini kaldırdık bazen gönderilerini hassas olarak işaretledik. Bunu yaptık çünkü halkın siyaset konuşma ve tartışma hakkının olduğunuzu düşünüyoruz ancak şu anki durum öncekilerden farklı. Sergilenen bu hareketler, demokratik yollarla seçilmiş bir başkana karşı şiddetli kışkırtma yapmak için platformumuzun kullanılmasını içeriyor.
Başkanın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyor ve bu nedenle Facebook ve Instagram hesaplarına uyguladığımız yasağın süresini süresiz olarak veya en azından önümüzdeki iki hafta boyunca yeni başkan iktidara geçene kadar uzatıyoruz.
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