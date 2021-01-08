Donald Trump’ın Facebook Hesabının Yasağı İçin Yeni Karar!

Donald Trump’ın Facebook hesabının yasağı için Mark Zuckerberg tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Facebook ve şirketin bir yan hizmeti olan Instagram’da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hesabına uygulanan yasağın süresinde değişikliğe gidildi.

Sosyal medya platformunun gün içinde aldığı kararla 24 saatle sınırlandırılan yasağın süresi arttı. Peki, Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarının yasağı ne zaman kalkacak?

Donald Trump’ın Facebook Hesabının Yasağının Süresi Arttı

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı Trump’ın sosyal medya platformlarındaki hesaplarını belirli süre boyunca kullanılamayacağını açıkladı. Zuckerberg, konu hakkında yaptığı açıklamada “Başkanın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Her iki sosyal medya platformu da politika ihlallerinden ötürü Trump’ın hesaplarını çarşamba akşamı 24 saatliğine askıya almış ve başkanın Facebook ya da Instagram’da herhangi bir gönderi ve hikaye paylaşma araçlarını kullanarak insanlarla iletişime geçmesini engellemişti.

Trump, ABD Kongre Binası’nda başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tescillemek için toplanıldığı sırada meydana gelen isyanın ortasında çeşitli sosyal medya platformlarında destekçilerini övdüğü bir video yayımlamıştı. Facebook ve YouTube söz konusu videoyu kaldırmıştı. Snapchat ve Twitter, Trump’ın hesaplarını geçici olarak askıya aldı ve Trump’a politikaların ihlal edilmeye devam edildiği takdirde hesabının kalıcı olarak yasaklanacağı uyarısında bulunulmuştu.

Mark Zuckerberg’ün gönderisinin tamamını aşağıdan görebilirsiniz: