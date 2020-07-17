Donald Trump Huawei Konusunda Çok Ciddi: Beklenmeyen Açıklamalar

Donald Trump uzun bir süredir Huawei ile ilgili kararlar alıyor ve giderek sertleşiyor. Özellikle de 5G ekipmanlarının yasaklanması konusunda şirketin çok büyük engellerle karşılaştığı biliniyor. Bakalım Trump bu defa Huawei’yi nasıl tehdit etti?

Neredeyse her hafta Huawei ile ilgili açıklamalar yapan Donald Trump, bu defa daha fazla sertleşti. Boris Johnson, Huawei ekipmanlarının 2027'ye kadar kaldırılacağını belirtti ve ABD Başkanı buradan kendisine önemli bir pay çıkarttı. 15 trilyon dolarla Britanya'nın yaklaşık 5 katı büyüklükte bir ekonomiye sahip olan Çin, bunun bedeli olacağını söylüyor.

Donald Trump Huawei konusunda yeni adımlar atılmasını istiyor

ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamalar karşısında Çin sakin kalmadı. Çin elçisi Liu Xiaoming, yaptığı açıklamalarda "Bu durum yalnızca bizi hayal kırıklığına uğratmadı, aynı zamanda da bizi bir hayli üzdü. Diğer Çinli işletmeler, Huawei'ye karşı davranışınızı çok yakından takip ediyor ve bu durum da şirketlerin yatırımlarını etkileyecektir" ifadelerine yer verdi.

Trump, "Birçok ülkeyi ikna ettik. Bunun büyük bir çoğunluğu benim eserim. Birçok ülke Huawei kullanmamaya ikna oldu çünkü bu durumun ciddi bir güvenlik riski olduğunu düşünüyoruz. Huawei kullanan birçok ülkeyi kararlarından vazgeçirdim. Bizimle iş yapmak istiyorlarsa Huawei kullanamazlar. Bugünse Birleşik Krallık'ın artık Huawei kullanmayacağını öğrendim." diyerek kendisini önemli bir aktör gibi göstermeye çalıştı.

İngiltere ise, "Hepimiz Trump'ı biliyoruz, değil mi?" ifadelerine yer vererek konunun Trump ile ilgili olmadığını vurgulamış oldu. Peki sizce ABD gerçekten de Huawei ile ilgili küresel bir etkiye sahip m,? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.