Donald Trump, Huawei'ye Yeşil Işık Yaktı

Huawei çok yakında ABD menşeli şirketler ile iş birliği yapabilir. Mayıs ayında bildiğiniz üzere ABD Ticaret Bakanlığı ulusal güvenlik tehdidi gerekçesiyle Huawei'ye ticaret yasağı getirdi. Huawei yaptığı açıklamalar ile bu iddiaları sürekli yalanladı.

Huawei şu anda ABD'nin kara listesinde bulunmakta. Google, Huawei’nin Android lisansını iptal etmiş; Intel, Qualcomm ve Broadcomm gibi çip üreticileri de Çinli şirketle ticari ilişkilerini askıya aldıklarını duyurmuştu. Bu kararların ardından Çinli teknoloji devi Huawei’yi yaptırım listesine aldığını duyuran ABD, Çinli şirkete karşı aldığı ticari kısıtlamaları 90 gün boyunca ertelemişti. G20 zirvesi sonrasında ABD başkanı Donald Trump, Huawei'nin ABD firmalarından teknoloji satın alımı yapabileceğini söylemişti.

Şimdi ise Donald Trump, Huawei'ye yeşil ışık yaktı. Huawei, ABD'ye 130'un üzerinde lisans başvurusu yaptı. New York Times gazetesinde çıkan bir habere göre, Trump yönetimi geçen hafta birkaç Amerikan şirketin Huawei'nin başvurduğu lisansları onaylamasına onay verdi.

Hangi ABD'li şirketlerin Huawei'ye ürün tedarik edeceği henüz bilinmiyor. Görünüşe göre Huawei ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar çok yakında son bulacak. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!