Koronavirüse Yakalanan Donald Trump İçin Risk Çok Büyük Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump bugün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir tweette kendisinin ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantina sürecinin derhal başlatılacağına yer vermişti. ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ise doktoru tarafından doğrulanmıştı. Koronavirüse yakalanan Donald Trump için risk seviyesinin çok yüksek olabileceğine değinen uzmanlar, ABD Başkanı hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Uzmanlar Açıkladı: Donald Trump İçin Risk Ne Kadar Büyük?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2 Ekim 2020 tarihinde kendisinin ve eşinin yaptırdığı koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını Twitter üzerinden paylaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru, sosyal medyada gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Beyaz Saray'da karantinaya aldıklarını resmen doğrulamıştı.

Doktor Sean Conley, ABD Başkanı Trump'ın durumu hakkında bilgi verdiği açıklamada, "Bu akşam Başkan Trump ve First Lady Melania Trump'ın SARS-Cov-2 virüsü testlerinin pozitif çıktığının teyidini almış bulunuyorum. Başkan ve First Lady şu anda iyiler ve bu süreyi Beyaz Saray'da evde kalarak geçirecekler" ifadelerini kullanmış ve sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Beyaz Saray sağlık ekibi ve ben kendilerini dikkatle izleyeceğiz. Ülkemizin bazı önde gelen uzmanları ve kurumlarından gelen desteği memnuniyetle karşılıyorum."

Peki, uzmanlara göre Donald Trump için risk ne kadar yüksek? Yeni tip koronavirüsün bıraktığı etkiler insandan insana değişebiliyor ancak kendisinin ve eşinin yeni tip koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını Twitter'da duyurduktan sonra uzmanlar yeni tip koronavirüse yakalanan Başkan Trump'ın yaşı ve kilosu bakımından çok büyük bir risk altında olabileceğinin altı çizdi.

Başkanın Görevini Kim Üstlenecek?

Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs yüzünden görevini yerine getiremez hale gelirse Amerika Birleşik Devletleri anayasasına göre bu durumda Donald Trump'ın sorumluluğunda olan görevleri geçici bir süreliğine Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in üstlenmesi gerekiyor.

Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de COVID-19 testi yaptırmış ancak Mike Pence ve Karen Pence'in testi negatif çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmadığından ötürü Donald Trump'ın görevini üstlenmesinin önünde hiçbir sakınca bulunmuyor.