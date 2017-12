Donald Trump'ın Müslüman Karşıtı Söylemlerine Karşı Twitter'ın Kafası Karışık

Popüler sosyal medya platformu Twitter'ın başı bu aralar gerçekten dertte. Çünkü tarihin gördüğü en ilginç başkanlardan biri olan Donald Trump'ın rahatsız edici ve nefret söylemi içeren paylaşımlarıyla uğraşıyorlar. Bir yandan da yıllardır oturtmaya çalıştıkları topluluk kurallarıyla ilgili sorun yaşıyorlar. Kullanıcılar tarafından son zamanlarda sıkça eleştirilen platform hakkında Twitter CEO'su Jack Dorsey nihayet sessizliğini bozdu.

Twitter'da bizlere pek yansımayan ama dünyayı kasıp kavuran bazı gelişmeler yaşanıyor. Birincisi Donald Trump'ın nefret söylemlerine karşı kullanıcı merkezli yaklaşım, ikincisi ise Twitter'ın pragmatist yaklaşımı. Kullanıcılar diyor ki: "Donald Trump müslüman karşıtı ve nefret söylemi içeren tweetler atıyor. Bu da Twitter'ın topluluk kurallarını ihlal ediyor. Dolayısıyla Donald Trump'ın hesabı askıya alınsın." Bunlara karşılık Twitter'ın yaklaşımı ise, "Donald Trump'ın paylaşımları kamuyu ilgilendirdiği ve haber niteliği taşıdığı için topluluk kurallarımızı ihlal etmiyor" şeklinde bir savunma geliştiriyor.

Anlayacağınız tam bir kaos söz konusu. Konuya dair en yetkili ağız olan Twitter CEO'su Jack Dorsey ise geçtiğimiz gün sessizliğini bozdu. Yüzeysel de olsa, "Hala mevcut politikalarımızın tamamına eleştirel yaklaşıyoruz ve tüm geribildirimlerden memnuniyet duyuyoruz" diyen Dorsey, bazı eleştirmenlerin Donald Trump'ın rahatsız edici içeriklerini kaldırır mısınız sorularını ise yanıtsız bıraktı.

We mistakenly pointed to the wrong reason we didn’t take action on the videos from earlier this week. We’re still looking critically at all of our current policies, and appreciate all the feedback. See our safety calendar for our plans and ship dates. https://t.co/yGytH3eskM