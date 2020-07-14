ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitch Hesabı Yeniden Erişime Açıldı

Dijital canlı yayın platformu olan Twitch, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hesabını nefret söylemi içermesinden ötürü askıya almıştı. Twitch'in aldığı kararla birlikte Donald Trump'ın Twitch hesabı yeniden kullanıma açıldı.

Donald Trump'ın Twitch Hesabı Neden Askıya Alınmıştı?

2019 yılının ekim ayında dijital canlı yayın platformu Twitch'te hesap oluşturan Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda söz konusu Twitch hesabı askıya alınmıştı. Amerika birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ceza almasının üzerinden iki hafta geçtikten sonra hesabı tekrar kullanımına açıldı.

Dijital canlı yayın platformu Twitch'te 128 binin üzerinde takipçisi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın söz konusu Twitch hesabının yasaklanmasının arkasındaki neden ise sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Peki, ABD Başkanı Trump Twitch platformunda neden yasaklandı?

Twitch'in rahatsız edici olarak belirlediği videoların içerisinde Meksikalılara yönelik hakaret içerikli sözler bulunuyordu. Twitch iki hafta önce konu ile ilgili yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"Twitch'te nefret dolu tutumlara izin verilmiyor. Politikalarımız doğrultusunda Donald Trump'ın Twitch hesabındaki bazı videoların nefret içerikli olduğu tespit edildi ve Twitch'ten geçici olarak yasaklanıp, rahatsız edici içeriklerin kaldırılması uygun görüldü."

Twitch'in konu hakkındaki açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın hesabı için verilen cezanın ne kadar süre boyunca geçerli olacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyordu ancak açıklamasının üzerinden iki hafta geçtikten sonra ABD Başkanı Trump'ın hesabı yeniden erişime açıldı.

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