Donald Trump, iPhone'lardaki Ana Ekran Tuşunu Geri İstiyor

Apple, bundan iki yıl önce iPhone’larda ana ekran (home) tuşu kullanmaktan vazgeçmişti. Kimi kullanıcılar bu durumdan rahatsız olmazken kimileri ise ana ekran tuşunun geri dönmesini istiyordu. Görünen o ki ABD Başkanı Donald Trump da tuşun geri dönmesini isteyenler arasında yer alıyor.

2017 yılında Trump’ın güvenlik sebepleri gerekçesiyle Android telefondan iPhone’a geçtiği açıklanmıştı. Ancak hangi iPhone modelini kullandığı hakkında bilgi verilmemişti. Trump'ın bu değişikliği yaptığı dönemde iPhone X henüz piyasaya çıkmadığı için ana ekran tuşu bulunuyordu.

Trump’ın son dönemde telefon modelini iPhone XS, iPhone XR ya da iPhone 11 modellerinden birine mi yükselttiği bilinmiyor. Trump'ın yeni telefonu bu iPhone modellerinden biri olmalı çünkü Apple en son ana ekran tuşunu iPhone 8’de kullanmış ve 2017’nin kasım ayında ise iPhone X ile ana ekran tuşundan vazgeçmişti.

Trump’ın tweetinde Apple CEO’su Tim Cook’a “Tim’e: iPhone’daki tuş, kaydırmaktan çok daha iyiydi!” şeklinde serzenişte bulunduğunu görüyoruz.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!

Aslında bu tweet Trump’ın Apple'a olan ilk isyanı da değil. Trump daha önce de iPhone’ların ekranlarından şikayet ettiği bir tweet paylaşmıştı. Daha büyük ekran isteyen Trump duygularını, “Apple’ın daha büyük ekranlı iPhone çıkarmadığına inanamıyorum. Samsung, Apple'ın pazar payını kapıyor. STEVE JOBS MEZARINDA TERS DÖNMÜŞTÜR.”şeklinde ifade etmişti.

I cannot believe that Apple didn't come out with a larger screen IPhone. Samsung is stealing their business. STEVE JOBS IS SPINNING IN GRAVE