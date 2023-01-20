Donald Trump Kapatılan Facebook Hesabının Peşinde

Daha önce insanları galeyana getirmesi nedeniyle sosyal medya hesapları kapatılan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu satın alması sonrası açılmıştı ancak Trump kendi sosyal medya platformunda kalmaya devam edeceğini ve Twitter hesabını kullanmayacağını açıklamıştı.

Şimdi ise Trump, yıllar önce yaşanan kongre baskını sonrası paylaşımları nedeniyle tıpkı Twitter hesabı gibi kapatılan Facebook hesabının yeniden açılması için başvuruda bulundu. Trump'ın yetkili isimlerinin Facebook'un sahibi Meta'ya yaptığı başvuruda hesabının kapatılmasının "kamu söylemini ciddi şekilde kısıtladığı ve çarpıttığı" yönünde bir savunma yer alıyor.

Donald Trump'ın Hedefi 2024 Başkanlık Seçimleri

İddialar Donald Trump'ın 2024'teki başkanlık seçimleri için yeni propagandalar yapmak adına Facebook hesabını tekrar geri istediği yönünde. Meta tarafı ise Trump'ın yetkililerinin başvurusunun gelecek haftalarda nihayete ereceğini söylüyor.

Hâlihazırda kendi sosyal medya platformu Truth Social'ı kullanmaya devam eden Trump'la ilgili başka iddialar da mevcut. ABD merkezli haber kanalı NBC'ye konuşan ve kimliğini ifşa etmeyen bir parti üyesi, Trump'ın Twitter hesabını da yakın zamanda tekrar kullanmaya başlayacağını iddia ediyor.

Gelecek yılki seçimler yaklaşana dek Trump'ın sosyal medya hesaplarını daha aktif görmemiz muhtemel.