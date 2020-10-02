ABD Başkanı Donald Trump Koronavirüse Yakalandı! İşte Açıklama

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump korona mı oldu? Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Trump resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Donald Trump Korona Mı Oldu?

Donald Trump korona mı oldu? sorusu kısa süre içerisinde dünya gündemine oturdu. Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Derhal karantina ve kurtarma sürecine başlatacağız. Bunu birlikte atlatacağız" dedi.

Trump'ın doktoru da şu açıklamayı yaptı: "Trump ve Melania Beyaz Saray’da karantinada olacaklar. Trump’ın başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum."

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Eğer bu belirtileri taşıyorsanır en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor.

Ülkemizde Son Durum

1 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 320.70 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.263'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.507 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 281.151 olarak açıklandı.