ABD Başkanı Donald Trump Koronavirüse Yakalandı! İşte Açıklama

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump korona mı oldu? Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Trump resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Donald Trump korona mı oldu? sorusu kısa süre içerisinde dünya gündemine oturdu. Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Derhal karantina ve kurtarma sürecine başlatacağız. Bunu birlikte atlatacağız" dedi.

Trump'ın doktoru da şu açıklamayı yaptı: "Trump ve Melania Beyaz Saray’da karantinada olacaklar. Trump’ın başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum."

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!