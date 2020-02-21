Donald Trump Parasite'ın Oscar Ödülü Almasından Memnun Olmadı

Oscar törenlerinde düzenilerce ödül dağıtılmasına rağmen tartışmasız şekilde Parasite, gündeme damgasını vurmuştu. En İyi Film ve En İyi Uluslararası Film gibi büyük ödülleri kapan Güney Kore yapımı Parasite hakkında konuşan Donald Trump, ilginç açıklamalar yaptı.

Güney Kore yapımı Parasite, Akademi Ödülleri sırasında En İyi Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini alarak, Oscar'lara damgasını vurmuştu. Ödüllerin neredeyse 100 yıllık tarihinde ilk defa ABD dışından bir yapım en iyi film ödülü alırken, film bir anda gündemin ilk sırasına oturmuştu.

2020 seçimleri yaklaşırken ABD'nin çeşitli yerlerinde kampanyalar düzenlemeye başlayan Trump, Colorado konuşması sırasında Oscar törenlerinden bahsetti: ABD Başkanı Trump, "Bu sene Oscar töreni çok kötüydü değil mi? Kazanan... Güney Kore'den bir film! Bu da neyin nesi böyle!" dedi.

Parasite filminin iyi ya da kötü olup olmadığını tartışmadığını dile getiren Trump, "Önce Amerika" sloganını kullandığını ve önceliğin böyle şeylerde ABD'de olması gerektiğini söyledi. Güney Kore'den bir filmin ABD ödüllerini kazanması uygun bulmadığını aktaran Trump, büyük bir alkış aldı.

Güney Kore ile yeteri kadar problemimiz var

Donald Trump, Kore Cumhuriyet ile ticari anlaşmalar konusunda sıkıntılar yaşadıkları bugünlerde Oscar heyetinin verdiği karardan memnun olmadığını da aktardı. Yine kendine has bir yorum yapan Trump şöyle dedi:

"Güney Kore ile ticaret konusunda yeterince problemimiz var. Bunun üzerine gidip onlara yılın en iyi film ödülünmü mü veriyoruz? Rüzgar Gibi Geçti filmlerine dönelim. Lütfen, Rüzgar Gibi Geçti'ye geri dönebilir miyiz?"

Parasite, Oscar kazanan ilk yabancı film olmasının yanı sıra Screen Actors Guild Awards ödüllerinden de en iyi film ödülü ile geri dönen ilk yabancı film olmuştu. 11 milyon dolar gibi bir bütçeyle çekilen film, ödülleri kazandıktan sonra inanılmaz bir seyirci kitlesine ulaşmıştı ve toplamda 200 milyon dolardan fazla gelir elde etmişti.