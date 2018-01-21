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Donald Trump Photoshop Kurbanı Oldu

Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet
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Yaptığı açıklamalar ve davranışlarıyla ABD tarihinin en ilginç başkanlarından biri olan Donald Trump, şimdi de Reddit kullanıcılarının alay konusu oldu. Alman gazetesi Der Tagesspigel'in manşet görselinde yer alan Trump, aynı gazetenin üst üste koyulmasıyla bağırıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkınca olan oldu. Reddit kullanıcıları da bu fırsattan istifade Trump'ı photoshop yağmuruna tuttu.

Der Tagesspigel gazetesinin Cuma günkü manşet görseline yerleştirilen Trump'ın fotoğrafı aslında gayet normal. Konuşma yaparken ağzı açık bir an yakalanmış ve gazetinin baş sayfasına koyulmuş. Ancak aynı gazeteden çok fazla üst üste gelince Trump'ın ağzı doğal olarak kocaman ve bağırıyormuşcasına görünmüş. Bunu fırsat bilip hemen Reddit'te paylaşan kullanıcı, platformdaki arkadaşlarına müthiş bir photoshop malzemesi çıkarmış oldu.

İşte Trump'ın gazete manşetindeki yüzü için yapılmış o photoshoplar:

Edvard Munch'ın The Scream Tablosunu Hiç Böyle Gördünüz mü?

Oyuncu John Travolta ve ABD Başkanı Donald Trump

 

Çığlık'ın Yeni Oyuncusu Bulundu

 

Trump ve Sonsuz Baş Parmağı

 

Trump'ın Fast Food'u Ne Kadar Sevdiğini Biliyor Musunuz?

 

ABD Başkanı Haber Sunarsa

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ETİKETLER: photoshop reddit trump ABD Başkanı Donald Trump

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