Donald Trump Şimdi de Thanos Oldu

Son günlerde görevi kötüye kullanma iddiasıyla azledilme süreciyle mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden paylaştığı ilginç videolarla süreci idare etmeye çalışıyordu. Buna yönelik yayınlanan son videolardan bir tanesinde Donald Trump, Marvel evreninde Thanos ile bir araya geldi.

Avengers serisinin son filmlerinde süper kahramanlar, Thanos isimli bir süper kötü ile karşı karşıya geliyorlardı. Kainattaki güç taşlarını ele geçirmeye çalışan ve bunları bir eldivende toplayarak, gelmiş geçmiş en güçlü yaratık olmak adına savaşan Thanos, amacına ulaşmıştı. Amacına ulaşıp taşların gücünü kontrol eden Thanos, bunu yaptığı anda tek bir parmak şıklatmasıyla evrendeki tüm canlıların yarısını yok etmişti.

Trump War Room (Trump Harekat Odası) isimli ve Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimleri kampanyalarını yürüten bir hesap ise beklenmedik bir video yayınladı. Thanos karakterinin yüzünün yerine Trump’ın yüzünün konulduğu bir video paylaşan Twitter hesabı, videonun yayınlanmasının hemen ardından ciddi eleştirilere maruz kaldı.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Thanos karakteri, gözünü bile kırpmadan evrendeki canlıların yarısını yok etmişti. Soykırım olarak nitelendirilebilecek bir olayın altına imza atan bir karakter ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın bir araya getirilmesi hoş karşılanmadı.

Trump’ı destekleyen seçmenler de paylaşılan videodan pek hoşnut olmadılar. Thanos’un kendi üvey kızını bile öldürmeyi deneyen bir karakter olduğu hatırlatılırken, filmin sonunda Thanos’un kaybettiği de hatırlatılan detaylar arasına girdi.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.



President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS