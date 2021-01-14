Donald Trump Snapchat Hesabı Süresiz Olarak Kapatıldı!

Donald Trump Snapchat hesabı kalıcı olarak askıya alındı. Böylece YouTube, Twitter, Facebook gibi platformların arasına Snapchat de katılmış oldu. Peki, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın hesabı neden kapatıldı? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Donald Trump Snapchat Hesabı Neden Kapatıldı?

Sosyal medya şirketleri ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim, 2020 Amerika Birleşik Devletleri’nde 45. başkanlık seçimi öncesine dayanıyor. Kongre binasında yaşananlardan sonra ise Twitter, Google, Twitch, Discord, Reddit, Facebook başta olmak üzere birçok çevrim içi hizmet Donald Trump’a yaptırım uygulamıştı. Trump’a yaptırım uygulayan şirketler arasına Snapchat de katıldı.

Snapchat, Trump’ın hesabını tıpkı Twitter gibi kalıcı olarak kapattı. Dünya genelinde çok popüler bir sosyal medya platformu olan Snapchat’te ağırlıklı olarak gençler bulunuyor. Bu sebepten ötürü Donald Trump, seçim kampanyaları sürecinde genç seçmenleri etkilemek için Snapchat’i kullanmıştı. Kalıcı yasak, ABD Başkanını gelecekte hem siyasi hem de iş hayatı açısından olumsuz yönde ektileyecektir.

Popüler sosyal medya platformu Snapchat tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın özellikle son birkaç ay içerisinde topluluk kurallarını birçok kez ihlal ettiğini söyledi. Şirket sözcüsü, TechCrunch’a demeç vererek akıllarda oluşan birtakım soruları giderdi. Şirket sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kamu güvenliğini riske atarak yanlış bilgi yayma, nefret söylemi yayma ve yönergelerimizin açık ihlali olan şiddete teşvik etme girişimlerini göz önünde bulundurduk ve hesabı kalıcı olarak kapatma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Trump Sosyal Medya Platformu Kuruyor

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıklamıştı. Twitter hesabı kalıcı olarak kapatılmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Trump, bunun olacağını tahmin ettiğini belirtmişti ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız."

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