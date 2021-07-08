Donald Trump Sosyal Medya Platformlarına Dava Açtı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformları Facebook, Twitter ve bunlara ek olarak Google'ın hizmetlerinden biri olan video paylaşım platformu YouTube'a dava açtı.

ABD'nin eski başkanı Trump'ın sosyal medya platformlarına ve video paylaşım sitesine açtığı davanın yanı sıra şirketlerin CEO'larına (Mark Zuckerberg, Jack Dorsey ve Sundar Pichai) karşı da dava açtığı duyuruldu.

Başkanlık devrine doğru başlatılan isyan sırasında sosyal medya platformlarından yasaklanan Trump, geçtiğimiz gün gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında söz konusu davaya da değindi.

Donald Trump Sosyal Medya Platformları Hakkında Ne Dedi?

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, sosyal medya şirketlerinin hem kendisini hem de kendisine destek veren kullanıcıları platformlarından nedensizce uzaklaştırıldığını ileri sürdü. Trump, söz konusu davalarda Facebook, Twitter ve YouTube'da hesabı nedensizce kısıtlanan kullanıcılar adına tazminat talep etti.

Trump, İletişim Ahlakı Yasası 230. maddesine dayanarak sosyal medya platformlarının kendisinin ve onu destekleyenlerin aleyhine başvurulan yaptırımın anayasaya aykırı olduğu kararına varılmasını istedi.

Sosyal medya platformları tarafından dava ile ilgili bir açıklama yapılmadı. ABD'nin eski başkanı, basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapta şirketlerin daha önce hiç kimsenin bir arada görmediği trilyonlarca dolar zarardan sorumu olabileceğini ileri sürdü.

Zamanında Facebook'u Yasaklaması Gerektiğini Söylemişti

Nijerya Başkanı Muhammed Buhari, geride bıraktığımız haftalarda dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'dan yasaklanmıştı. Bu yasağın ardından Twitter da Nijerya'da yasaklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump da Buhari'nin yasaklanması üzerine sosyal medya platformunun ülkede yasaklanmasına ilişkin kendi görüşlerini dile getirdiği açıklamada Facebook'a da değinmişti.

Trump, yaptığı açıklamada, "Başkanlarını yasakladığı için Twitter'ı yasaklama kararı alan Nijerya ülkesine tebriklerimizi iletiyoruz. Daha fazla ülkenin özgürce konuşmaya izin vermediği için Facebook ve Twitter'ı yasaklaması gerekiyor ki bütün sesler duyulabilsin" ifadelerine yer verildi ve ardından Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'le ilgili oldukça ilginç bir iddia ortaya attı.

Trump, Zuckerberg ile ilgili açıklamasında, "Belki de benim de başkanken bunu yapmam lazımdı ama Zuckerberg beni arayıp ne kadar harika olduğumu söyledi ve akşam yemeği için Beyaz Saray'a gelip durdu" dedi.