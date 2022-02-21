Donald Trump’ın Kendi Kurduğu Sosyal Medya Platformu ‘Truth Social’ Kullanıma Açıldı

2020 yılında dönemin ABD Başkanı olarak görev yapan Donald Trump, seçimleri kaybetmesinin ardından sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarla ülke içerisinde ayaklanmalara neden oldu. Ayaklanmaların başlamasının ardından Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları Donald Trump’a yönelik ambargo uyguladı. Yaşananlardan sonra Trump, sosyal medya platformlarını boykot ederek kendi platformunu kuracağını açıkladı.

ABD’de de seçim sonrası yaşanan olayların başlangıcı olarak görülen Donald Trump’ın sosyal medya kullanımı o dönem için oldukça büyük bir yankı uyandırdı. Facebook grubu ve Twitter çeşitli ambargolarla Trump’a yasak koyarken, eski başkan halen sosyal medya platformlarından dışlanmış durumda.

‘Truth Social’, iOS Cihazlarda Kullanıma Açıldı

Yaşanan bu olaylardan sonra eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı. Aradan geçen 2 sene sonrasında Trump’ın kurduğu sosyal medya platformu iOS cihazlar için kullanılır duruma geldi.

Truth Social adı verilen sosyal medya platformu an itibarıyla App Store aracılığı ile kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Ancak bu uygulamaya, App Store tarafından da herhangi bir ambargo uygulanıp uygulanmayacağı da henüz belli değil.

App Store’da yer alan uygulamanın detaylarına bakıldığında, platformun standart bir sosyal medya platformu olduğu görülüyor. Geliştiriciler, yaptıkları açıklamada platformda özgür düşüncelerin tamamen destekleneceğini ifade ediyor.

Uygulama ile ilgili açıklamalar, Donald Trump'ın medya şirketi TMTG yöneticilerinden Devin Nunes tarafından yapıldı. Nunes, ‘Mart ayının sonunda en azından ABD sınırları içinde tam randımanlı çalışacaktır.’ ifadelerini kullanarak, platformdan umutlu olduklarını dile getirdi.

*Not: Uygulamayı indirmek isteyen Türkiye kullanıcılarının, ayarlar kısmından bölgeyi ABD olarak değiştirmesi gerekiyor.