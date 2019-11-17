Donald Trump Tehlikede, Apple Dolandırıldı! - Teknoloji Haberleri #70

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

RTÜK gözünü dondurma reklamlarına dikti: ahlak sınırlarını aşıyor. Recep İvedik 6 izlenme rekoru kırdı. Kredi kartı aidatı dolandırıcılarına dikkat edin. iPhone modellerinde geçerli olan bir açığı bulan lise öğrencisi, Apple tarafından ödüllendirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamaya göre ülke, Türk vatandaşlarını uzaya götürmeyi planlıyor. iPhone kullanıcılarını etkileyen olayda Facebook, telefon kullanıcısının haberi olmaksızın ekranın kaydırıldığı sırada kamerayı açıyor.

Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, 2024 yılında ABD Başkan Adayı olacağını duyurdu. 16 inçlik Macbook Pro tanıtıldı. Fiyatı cep yakıyor. Akıllı saatler tehlike saçıyor. Instagram TikTok oluyor. Huawei çalışanlarına büyük jest yaptı. Uranüs'ün en net fotoğrafı çekildi. Apple çok fena dolandırıldı. Konu hakkındaki tüm detaylar videomuz içerisinde yer almakta.

Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

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