Donald Trump Telif Yedi!

Donald Trump tarafından Twitter üzerinden yayınlanan bir video telif hakkı ihlali nedeni ile engellendi.

Jack Dorsey'i iyi bilirdik.

Trump'ın Attığı Tweet Telif Hakkı İhlali Nedeni ile Erişim Kısıtlaması Aldı!

Türkiye saati ile bugünün ilk saatlerinde tweet atan Donald Trump, "LOOK AT THIS PHOTOGRAPH!" açıklaması ile birlikte bir video paylaştı. Rock grubu Nickelback tarafından yapılan telif hakkı talebinden sonra söz konusu video erişimden kaldırıldı. "Bu medya, telif hakkı sahibinin bildirimi doğrultusunda devre dışı bırakıldı." yazısı ile birlikte kaldırılan video, sosyal medyada eğlence konusu oldu.

LOOK AT THIS PHOTOGRAPH! pic.twitter.com/QQYTqG4KTt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019

Haberi yazdığımız saat itibarıyla yaklaşık 115 bin retweet ve 375 bin beğeni alan tweet, pek çok haber sitesinde de kendisine yer edindi. Eski Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın hedef alındığı videoda rock grubuna ait ses ve görüntülerin bulunması, grubun telif hakkı ihlali bildirimi yapabilmesi için yeterli ortamı sunmuş oldu.

Geçtiğimiz Nisan ayında da benzer şekilde Warner Bros şirketinden telif hakkı ihlal bildirimi alan ve tweetteki görüntüsü erişime kaldırılan Trump, bu sene bu durumu ikinci defa yaşıyor.